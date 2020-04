Soudy nabírají skluz, omlouvají se advokáti i obžalovaní

Ještě v lednovém rozhovoru pro MF DNES si odstupující předseda českobudějovického krajského soudu Milan Tripes pochvaloval rychlé vyřizování agendy a za největší hrozbu pro soudy označil kybernetický útok od hackerů.

Teď je vše jinak. „S pandemií nikdo v té době nepočítal. Fungujeme v mimořádném režimu, připravujeme se na jeho pozvolné rozvolňování podle pokynů vlády. Podobně jako okresní soudy začínáme některá soudní jednání nařizovat, ale potíže míváme s přísedícími v senátu, kteří jsou většinou ve vyšším věku a mají strach opouštět domovy,“ uvedl zastupující předseda krajského soudu Jiří Šťastný.

Podle mluvčí krajského soudu Ivany Vobejdové se přednostně vyřizují předběžná opatření týkající se dětí, insolvence nebo vazební jednání, která jdou řešit online.

Z veřejného projednávání se často omlouvají v této době také advokáti nebo i obžalovaní. Většina soudů týkajících se závažných trestných činů a s více účastníky nebo svědky se proto odročuje na neurčito, což prohlubuje manko v počtu vyřízené agendy.

Jedním z posledních projednávaných případů před českobudějovickým krajským soudem bylo znásilnění dvou školaček dvaadvacetiletým mužem. Dívky muž podle obžaloby vydíral a natáčel s nimi porno. Hrozí mu až dvanáct let vězení. Proces začal 9. března a měl pokračovat v dubnu. Ještě první den stihl soud obžalovanému prodloužit vazbu.

U vchodů měří teplotu

Otevřený je i termín pokračování soudu s trojicí podnikatelů, kteří podváděli s fotovoltaickými panely. Jejich firma způsobila škodu za skoro čtvrt miliardy korun. Ačkoliv nad nimi loni v listopadu krajský soud vynesl rozsudek, dva z nich se odvolali k Vrchnímu soudu v Praze a třetí je nezvěstný. Policejní tým takzvaných lovců lebek po něm pátrá na Blízkém východě.

Na neurčito je odročený soud s pěti překupníky marihuany z Jindřichova Hradce. Rozprodali kilogramy drogy a utržili za ně miliony korun. Soud začal letos v lednu. Jeden z obžalovaných se k němu nedostavil a pátrá po něm policie.

„Podobných závažných případů, které nemohou dokonce ani začít, je více. Pracujeme v kancelářích, řešíme třeba vazby. Budovu státního zastupitelství máme pro veřejnost uzavřenou,“ popsala krajská státní zástupkyně Dagmar Šimáková.

Na rozdíl od státních zastupitelství je vstup do soudních budov veřejnosti povolen. Návštěvníci musí u vchodu předložit předvolání a justiční stráž jim na místě změří teplotu. Zásilky určené na pokladnu mohou lidé vyřizovat elektronicky nebo vhodit do schránky u vstupu do budovy. Mimo předvolané se může veřejnost dostat do soudních síní k jednáním pouze se souhlasem předsedy senátu.

Se složitějšími kauzami mají problémy také policisté, i když vyšetřování pokračují. „Vyslýcháme samozřejmě v rouškách, při vstupu do věznice nám měří teplotu,“ popsala službu policejní komisařka Renáta Miková.

Jihočeští soudci přitom odmítají spekulace, že některé vězně drží ve vazbě záměrně kvůli koronaviru, protože je nad nimi na svobodě omezený dohled. Doma by propuštěné z vazby nebo z výkonu trestu měla pravidelně kontrolovat probační služba.

„Jak jsem zjistil, kontroly dělá přes telefon nebo videokonferencí. U někoho stačí, když ho probační úředník uvidí z okna,“ řekl zastupující předseda krajského soudu Šťastný. Zároveň potvrdil, že manko ve vyřizování agend se bude dohánět dlouho a soudce čeká velké nasazení. Pokud nastane návrat do normálu v květnu nebo v červnu, potrvá dohánění ztráty podle Šťastného možná až do příštího roku.