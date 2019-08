Vandal udělal zmatky na stavbě silnice, vytrhal kolíky a změnil její trasu

Pachatel či pachatelé vytahali nebo přesunuli všechny vytyčovací kolíky, které stanovují trasu budoucí silnice a určují, kudy vedou sítě.

„Zhotovitel musel zadat geodetům práci znovu a vytyčení obnovit. Škoda je určitě přes pět tisíc korun (hranice, nad níž se už jedná o trestný čin, pozn. red.),“ sdělil starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Firma proto podala 15. srpna trestní oznámení na neznámého pachatele. O vandalském činu informovala také Jihočeský kraj, který je hlavním investorem celé akce.

„Nejde jen o znehodnocení práce geodetů, kteří vytyčili trasu silnice. Vyznačili i místa vedení stávajících sítí. Kolíky však pachatelé nezahodili, nýbrž zapíchali na jiném místě. Při hloubení výkopu na nesprávném místě to mohlo znamenat v případě porušení vysokonapěťového kabelu též ohrožení zdraví či životů pracovníků,“ zdůraznil starosta Pavlík.

Navíc pokud by se kvůli špatnému vytyčení překoplo vedení sítí, škoda mohla být až několik milionů korun.

Obyvatelé Měšic s výstavbou silnice nesouhlasí

Důvodem takového činu může být skutečnost, že řada obyvatel, především z městské části Měšice, s výstavbou silnice nesouhlasí. Obyvatelé z Měšic mají mimo jiné obavy, že je nová komunikace odřízne od zbytku města a zhorší životní podmínky v lokalitě.

Také dlouhodobě upozorňovali, že stavební povolení nemusí být platné. Věcí se pak opakovaně zabýval nejen krajský úřad, ale také policie.

Trasa propojky povede od hasičské zbrojnice v Měšicích na sever přes průmyslový areál k Vožické ulici.

„Součástí stavby je i protihlukový val a stěny u obydlené části Měšic. Firma zahájila práce přípravou staveniště. Provádí skrývku ornice v budoucí trase silnice a zemní práce na komunikaci včetně odvodnění,“ popsal mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Délka spojky je téměř 1,5 kilometru a záměr na její vybudování se objevil už v roce 1997. Smyslem je napojení zóny Vožická a vytvoření alternativy současného severojižního tahu ve východní části města.

„Původní odhady nákladů se pohybovaly kolem 180 milionů korun, ze soutěže však nakonec vzešla nižší cena 136 milionů,“ upřesnil náměstek hejtmanky Josef Knot. Vítězem se stala společnost Eurovia CS.

Tunel se prosadit nepodařilo, silnice spolkne část louky

Kraj žádal na tuto akci o peníze z evropských fondů, ale projekt skončil ve své výzvě až pod čarou.

„Nechtěli jsme už déle čekat, protože by také mohla vypršet platnost stavebního z vlastního rozpočtu. Část, zhruba 32 milionů korun, máme zajištěnou, zbytek by měl být součástí rozpočtu pro příští rok,“ doplnil Knot.

Zčásti se má silnice zaříznout do louky, a to u Šibenného vrchu. Někteří zúčastnění se ještě snažili o to, aby vedl koridor tunelem, to se však nepodařilo prosadit.

„Celkový efekt nové komunikace by se měl projevit především ve chvíli, kdy bude hotová i druhá část spojky,“ zmínila místostarostka Tábora Michaela Petrová.

Druhou částí je prodloužení silnice směrem dál na sever ke komunikaci první třídy I/19, která je přivaděčem od Písku či Milevska. Tato etapa je nyní ve fázi zpracování dokumentace.