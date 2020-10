Vypněte negativní zprávy a věnujte se svým blízkým, radí psycholog

Hodně se v posledních dnech rozebírají dopady epidemie koronaviru na ekonomiku státu, jak se ale současná situace odráží v lidské duši?

Pokud bych to vztáhl na prostředí normálně fungující rodiny, dopady jsou naprosto jasné. Rodiče situaci sledují a nějak hodnotí, děti pak z většiny přebírají jejich postoje. Buď jsou zoufalí a úzkostní, nebo jsou k tomu lhostejní. To všechno děti vnímají a podle toho také mezi sebou komunikují. Pokud se nemoc nedotkne rodiny a našich blízkých, tak to tolik nevnímáme, ale v opačném případě, kdy je jedinec v pocitu ohrožení, nastupuje úzkost. Každý to samozřejmě zpracovává trochu jinak. U dospělých je ale silně individuální, jak se taková situace projeví.