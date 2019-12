Nepřipoutaná sedmdesátiletá řidička zemřela na Písecku po nárazu do stromu

Nehoda se stala v sobotu krátce po desáté hodině dopoledne.

„Řidička jela sama ve vozidle značky Opel ve směru do Čimelic na Královu Lhotu. Na rovném úseku silnice, při vjíždění do levotočivé zatáčky nezvládla řízení a vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do stromu,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Její zranění byla tak vážná, že jim na místě podlehla.

V době nehody byla silnice pokryta rozbředlou sněhovou pokrývkou. „Na tragické následky této nehody měla pravděpodobně vliv také skutečnost, že řidička nebyla při jízdě připoutána bezpečnostními pásy,“ dodala Schwarzová s tím, aby řidiči v zimním počasí jezdili opatrně a vždy připoutaní.

Na jihočeských silnicích od začátku roku zemřelo už 68 lidí.