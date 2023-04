Bez pití, kávy či polévky. Hosté v restauracích při obědech šetří

„Nemyslím si, že by nám lidé tak úplně ubývali. Ale hodně to kolísá. Tak výrazné výkyvy si sám neumím vysvětlit. Zřejmě si lidé dnes už hodně vybírají, na co do restaurace půjdou na oběd. Pochopitelně je hodně zajímá cena,“ vysvětluje provozní budějovické restaurace U Koníčka Karel Sarauer, kde museli zdražit obědy o deset až patnáct korun na současných 168 korun.

„O moc výš s cenou už jít nemůžeme. I kvůli tomu se snažíme vařit z levnějšího masa, ale to ne vždy jde,“ doplňuje.

Na nedostatek zákazníků přes poledne si nemohou stěžovat ani v restauraci U Klimešů na kraji Českých Budějovic, kde letos navýšili cenu obědů maximálně o desetikorunu. Oběd tam vyjde na 145 korun, polévka stojí 40 korun.

„I přesto k nám lidé stále chodí. Naopak se mi zdá, že přes dobu obědů prodáváme více jídel než loni. Zřejmě jsou u nás zákazníci spokojení,“ myslí si majitel restaurace Martin Štefanský.

„U kávy máme obrovské propady prodeje“

Zájem o polední jídla si pochvaluje také Tomáš Hořický, provozovatel restaurace Národ v Soběslavi na Táborsku. I když také on se potýkal s výkyvy návštěvnosti.

„Zvedli jsme cenu menu ze 179 na 199 korun, ale máme ho připravený formou rautu, tedy i s dezertem či polévkou. Zákazník si navíc může přidat. Krátce po zdražení jsme měli znatelný propad, ale lidé se nakonec vrátili, protože zjistili, že jinde to s cenami není o moc lepší,“ přiznává Hořický.

Stejně jako ostatní vedoucí restaurací si však všímá toho, že si hosté začali častěji odpírat polévku, dezerty nebo pití, aby při návštěvě podniku co nejvíce ušetřili. „A neplatí to jen u poledního menu. Nejvíce je to znát u kávy, tam máme obrovské propady prodeje. Odráží se to ale i na slazených nápojích, které citelně podražily,“ potvrzuje.

Toho si všímají i někteří provozovatelé jídelen a bister, kteří obědy nabízejí zpravidla o několik desetikorun levněji než v restauracích. „Je to výrazně znát. Prodáme teď daleko méně polévky. Možná v tom ale hraje roli i to, že jsme ji před časem zdražili z pěti na pětadvacet korun. Jenže za pětikorunu už ji dnes nejsme schopni ani vyrobit,“ říká Silvia Gombošová, vedoucí jídelny Silvia v Táboře.

Jak sama potvrzuje, ceny jídel se zvedaly také v těchto zařízeních. I to se zřejmě odrazilo v tom, že návaly v jídelnách nezažijete. Lidé si také podle ní častěji připravují jídlo doma, aby na nákladech ušetřili.

„Je to u nás jako na houpačce. Jednou máme plno, jindy poloprázdno. Zdražit jsme museli kvůli vyšším nákladům a energiím. Snažili jsme se zdražovat co nejméně, teď u nás hotovky stojí od 120 do 150 korun i s polévkou,“ pokračuje Gombošová.

Ve školní jídelně se naobědváte i za 79 korun

Zdražit přibližně o deset korun museli také v písecké jídelně Pohoda, kde ceny obědových jídel startují na 115 korunách. Hosté si i kvůli tomu často odpustí nápoj nebo polévku.

„Anebo si ji dají místo hlavního jídla a koupí si k ní rohlíky. Lidé nám přestali chodit i na snídaně a svačiny. Je to hlavně kvůli tomu, že chtějí ušetřit. Sami se kvůli současné situaci dostávají do finančních problémů,“ přibližuje vedoucí jídelny Ilona Jirmanová.

Ještě nižší částky za oběd strávníci zaplatí například ve školních jídelnách. V tomto případě je ale levné jídlo na úkor komfortu. Strávníci si musejí obědy sníst přímo v jídelně, na což mají vyhrazený čas.

„Kvůli hygienickým předpisům jim nemůžeme dávat oběd do jídlonosiče. Proto se k nám lidé nehrnou, i když se na možnost obědů od nás často vyptávají,“ tvrdí Drahomíra Dušková, vedoucí písecké školní jídelny v Budějovické ulici, kde lidé od května zaplatí za oběd včetně polévky 110 korun.

Zhruba 40 strávníků mimo školu dochází i do jídelny ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích, kde za jednu porci zaplatí 79 korun. Ani zde nemají žádný nával nových zájemců.

„Chodí k nám pořád ti samí lidé. V Prachaticích je spousta míst, kam vyrazit na jídlo. Navíc jsme pro řadu lidí hůře dostupnou adresou,“ tuší vedoucí jídelny Anna Langová.