Budějovice zbourají dům služeb i přístřešky na Pražské, ohrožují obyvatele

Porostou domy na českobudějovických sídlištích do výšky? Zájem developerů o stavby dalších bytů tuto budoucnost nabízí. Prvním příkladem je projekt na sídlišti Šumava, kde místo domu služeb při ulici Jana Opletala vznikne rozlehlý bytový dům. Současný nízký objekt jeho majitel odstraní a pod ním vybuduje podzemní parkoviště.

Studii projektu už společnost Western Company představila českobudějovické radnici. Někteří odborníci přitom varují před zánikem domů takzvané občanské vybavenosti na úkor soukromého byznysu.

„Vznikne tu úplně nová budova s podzemním parkováním. Prodejna potravin zůstane, o tu se nemusí lidé bát,“ vysvětluje náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Pro město se tím částečně vyřeší problém s železobetonovým přístřeškem kolem objektu, který je v havarijním stavu. Ačkoliv chrání zákazníky soukromého domu služeb, je majetkem města, takže udržovat ho má radnice.

Podle dohody s investorem budoucí novostavby, ho město zbourá a nový krytý chodník později vznikne jako součást novostavby. Demolice přístřešku začne už na jaře.

„Celý objekt je zastaralý. Problém kolem něj je s parkováním. Proto bude mít nový dům podzemní parkoviště, a to i pro zákazníky. Prodejna se zvětší a celý dům bude řešený podobně, jako vypadá objekt s Billou v Pekárenské ulici u Palackého náměstí,“ přiblížil autor projektu architekt Jiří Brůha.

Projektovou studii budoucího objektu přitom viděli českobudějovičtí radní, přesto se nad ní vznáší několik otazníků. Například kolik bude v novém komplexu bytů a kolik bude mít pater.

„Výškově je o něco nižší než okolní osmipatrové domy, jeho poslední patro je takzvaně ustupující. Předpokládám, že investor už s okolními obyvateli jednal. V přízemí zůstane prodejna potravin, v patře nad ní se počítá s umístěním provozoven služeb, záleží jen na zájmu nájemníků,“ uvedl hlavní architekt města Jan Němec.

Sídliště 21. století budou jiná

Podle Němce je důležité, že projekt počítá s krytým chodníkem, tedy řešením, které navazuje na bývalá loubí, a má stále důležitou funkci i v moderních městech.

Dalším bonusem bude zelená střecha budovy, novinka, která se pomalu prosazuje v krajském městě. Stavbu bytového domu se střechou porostlou zelení připravuje pro investora architekt Brůha na stejném sídlišti severně odtud vedle Základní školy Oskara Nedbala. Bude mít osm pater a 110 bytů. Výškově také odpovídá okolní zástavbě.

VIDEO: Nebezpečné přístřešky půjdou k zemi. U Družby je zachrání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle architekta Václava Štěpána, který se podílel v minulém století na projektech českobudějovických sídlišť, mění tlaky developerů původní urbanistickou podobu těchto lokalit. „Objekty občanského vybavení se stavěly záměrně nízké i kvůli jejich funkčnosti,“ objasnil Štěpán.

Dalším významem je jejich dostupnost pro místní obyvatele. Odborníci k tomu připomínají, že některá evropská města mají zásadu, aby provozovny služeb či společenská zařízení fungovaly pro obyvatele v dosahu nejvýš čtvrt hodiny chůze. Takovou ideu měla podle Štěpána i socialistická sídliště a snaží ji prosazovat rovněž českobudějovická radnice.

V dožívajícím domě služeb na sídlišti Šumava jsou v patře prostory pro drobné živnostníky, například kadeřnictví, krejčovství, opravy hodin a počítačů. Také společenský sál, který využívají různé spolky. V minulosti se v něm pořádaly plesy a koncerty.

Kolem bourání objektu se v poslední době rozšířila mezi okolními obyvateli spousta i nepodložených informací. „O plánované demolici vím, ale nikdo s námi jako s nájemníky ještě nejednal. Mám s majitelem domu smlouvu s tříměsíční výpovědí,“ řekl Miroslav Talíř, který už dvacet let opravuje na této adrese počítače.

Z chlouby ostudou města

Poslední týdny mají před sebou také oblíbené přístřešky na Pražské třídě. Před více než 40 lety byly chloubou města. Dnes je lidé pozorují spíše s odporem. Budoucnost několik desítek metrů dlouhé železné konstrukce, na které se podepsal čas, je nyní rozhodnutá. Město ji strhne.

„Rada města rozhodla o odstranění přístřešků na Pražském předměstí. Vedli jsme o tom velkou debatu. Nejprve mělo dojít na rekonstrukci, ale po prověření stavu jsme se rozhodli, že je odstraníme. Důvodem je špatný stav, který by mohl ohrozit i zdraví lidí,“ potvrdil náměstek Lavička.

Vedení města rozhodlo, že přístřešky ze 70. let minulého století zmizí ještě letos. Podle náměstka Lavičky by se tak mělo stát co nejdříve. Vybraná firma se do práce pustí, až to dovolí počasí.

„Rozhodl tristní stav a to, že přístřešky už dávno nevypadají jako v době vzniku. Uvedení do původního stavu by bylo velmi nákladné. Vzhledem k jejich stavu je dobře, že je odstraníme,“ upřesnil náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09).

V minulosti se totiž řešila také rekonstrukce kvůli architektonické hodnotě. Oprava by ale stála 15 až 18 milionů korun a podle Lavičky by nevrátila přístřešky do původního stavu. Demolice má být méně nákladná, částka se teprve upřesní. Tím nicméně proměna frekventované Pražské třídy v této části neskončí. Po bourání se do práce pustí architekti.

„Odstranění je jeden krok. Druhým je zpracování urbanistické studie, jež prostor vyřeší. Nabízí se propojení s nákupním centrem či nedalekým hotelem. Šikovný urbanista si s tím určitě poradí,“ dodal Lavička. Podle něj se počítá i s proměnou místní autobusové zastávky.