Budějovice strhnou nebezpečné přístřešky na sídlišti, u Družby je zachrání

Přístřešky stojí u soukromých objektů, kde jsou nejrůznější obchody, ale patří městu. To se rozhodlo prozkoumat jejich technický stav. Výsledek statického posudku vzhledem k tomu, jak na první pohled vypadají, nepřekvapil.



„V mnoha místech dochází k degradaci jak nátěrů ocelové konstrukce, tak i živičné krytiny na horním povrchu panelů. Paty sloupů jsou u asfaltu zkorodované, někde dochází k lístkovému rozpadu plechu. Zatékání do střechy způsobuje korozi na příčných průvlacích. Nosné konstrukce jsou ve velmi špatném, havarijním stavu,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).



Radní proto dostali od odboru správy veřejných statků, který nese zodpovědnost za bezpečný provoz a udržitelnost, návrh na jejich odstranění. Tak se nakonec i stane.

„Vzhledem k předloženým materiálům a konstatování havarijního stavu rada města rozhodla o odstranění obou dotčených přístřešků,“ potvrdil Moravec.

Železné konstrukce by měly zmizet v příštím roce. Jako vlastník je odstraní město, a to asi za zhruba milion korun. Kromě toho, že jsou přístřešky ve špatném technickém stavu, vadí jejich vzhled i řadě místních. To se ale netýká jen jich.



„Jsem rád, že se s tím bude něco dít, ale problém to podle mě tak úplně neřeší. Celé to tam není úplně nejhezčí a vypadá to, že od revoluce na to nikdo ani nesáhl. Takže za mě ano, ale nestačí řešit jen část toho problému, chtělo by to opravit fasády, okna a tak dále,“ popsal 23letý Tomáš Tachecí, který žije na sídlišti Máj. Objekt patří soukromé společnosti, která má údajně v plánu dům rekonstruovat.

Na Pražské mají funkční smysl

Náměstí Šumava ale není jediným místem v Budějovicích, kde lidé chodí pod podobnými přístřešky. Další takový je na Pražské třídě u Družby. I tam železné konstrukce volají po opravě. V minulosti se řešilo jejich zbourání, nyní je v plánu naopak záchrana.

„Od té doby, co jsem ve funkci, usiluji o to, aby se prodloužila jejich životnost. Má to urbanistický i funkční smysl. Lidé jsou schovaní, i když je pravda, že tam někde zatéká. Jde ale o jeden z mála příspěvků, kdy se někdo staral o pěší obyvatele města. Nyní jsme ve shodě a máme připravený projekt na opravu. Peníze jsou v rozpočtu zajištěné,“ sdělil hlavní architekt města České Budějovice Jan Němec, který podporoval i záchranu přístřešků na Šumavě. Kvůli plánům soukromého investora by ale investice do opravy neměla smysl.

„Je to určitá parafráze budějovických loubí, které můžeme vidět v centru města. Tohle je alternativa, kterou využívali architekti v 60. a 70. letech. Jde o architektonický a urbanistický prvek,“ dodal Němec.

Další podobné místo je na náměstí na sídlišti Vltava, kde stojí i kulturní dům. Také tady projde denně nespočet obyvatel města.

„Určitě se i na tuhle konstrukci podíváme a zkontrolujeme její technický stav. Je třeba nic nepodcenit a předcházet haváriím,“ sdělil Moravec.

Jedna taková se stala před lety na Pražském předměstí u restaurace Juvel. Tehdy tam stál přístřešek v havarijním stavu. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil, místo však musela hlídat městská policie. Konstrukce šla nakonec k zemi.