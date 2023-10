Velké i malé pivovary na jihu Čech zdražují, lidé pijí stále více lahvové

Jako jeden z prvních oznámil zdražení Budějovický Budvar, který do konce roku zvedne cenu v průměru o pět až osm procent za půllitr. Zatímco čepované pivo bude dražší přibližně o korunu, za lahvové či v plechu si lidé připlatí přibližně o korunu a půl.

„Ceny vstupů monitorujeme celý rok, protože situace je v posledních letech méně stabilní. I přes pokles inflace její tlak přetrvává, a proto jsme nuceni k úpravě cen. Do nich jsme promítli přibližně polovinu z dvacetiprocentního inflačního dopadu za minulý rok,“ uvedl pro ČTK obchodní ředitel budějovického pivovaru Zdeněk Havlena.

K úpravám cen přistoupili také v českobudějovickém pivovaru Samson, který od listopadu zdražuje půllitr sudového piva o korunu. „V případě lahvového piva jsme ještě o případném navyšování ceny nerozhodli. Bude záležet i na tom, jak se vyvinou aktuální jednání s tuzemskými obchodními řetězci,“ řekl generální ředitel Daniel Dřevikovský.

Zároveň dodává, že i přes současnou situaci odbyt jejich piva roste. „Investujeme hodně úsilí do růstu naší značky, což se odráží i na kvalitě piva. Odbyt stoupá jak u sudového, tak u lahvového piva,“ přidal.

Stoupají náklady, tak musí zdražit

Na zdražování se připravují také v Pivovaru Strakonice, kde se chystají ceny navýšit od začátku listopadu. Podle ředitele pivovaru Dušana Krankuse to však bude pouze kosmetická úprava.

„Půllitr piva podraží o korunu až korunu a půl. Hlavním důvodem je vyšší cena energií a také klíčových surovin. Jenom náklady na slad stoupají o miliony korun. Snažíme se tak spíše snižovat ztráty,“ vysvětlil Krankus.

Strakonický pivovar, který loni uvařil 55 tisíc hektolitrů piva, totiž za stejný rok vykázal ztrátu přibližně milion a půl korun. „Je to pro nás ještě celkem přijatelná ztráta. Do toho se propisují i náklady na obaly, reklamy, louh na čištění či sklo. V jednu chvíli to vypadalo, že se dodavatelský řetězec zhroutil. Zdálo se, jako by se všechno vyrábělo jen na Ukrajině. Pokud jsme už něco sehnali, tak s pořádnou přirážkou,“ naznačil Krankus.

Na současnou situaci zareagovala i řada menších či lokálních pivovarů. Ani těm se zdražování vstupních materiálů nevyhnulo.

„Malé pivovary se potýkají s úplně stejnými problémy jako velké podniky v nadnárodních společnostech. Tvorba ceny je ale momentálně věcí každého pivovaru a je jen na nich, jak si po spočítání všech nákladů nastaví cenu svých produktů,“ podotkl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.

Vyššími cenami tak museli na rostoucí náklady zareagovat například v malém pivovaru Hulvát v obci Truskovice na Strakonicku. Od začátku října si lidé za jejich produkty připlácí o korunu a půl na půllitru.

„Měli jsme velký problém s elektřinou, protože jsme předchozí růst její ceny vzali na sebe a nechtěli jsme ho nijak promítat do ceny. Čekali jsme, že se energie opět vrátí na starou úroveň, to se ale nestalo. Nakonec nás to donutilo ke zdražení,“ připustil marketingový specialista pivovaru Marek Bastl.

V Prachaticích drží současné ceny

Podle něj je navíc znát, že se i nadále prohlubují návyky lidí, kteří místo čepovaného piva pijí spíše lahvové. „Je to spojené s tím, že lahvové pivo je levnější. Vidíme to i na různých akcích, kam s naším stánkem jezdíme. Lidé zkrátka za pivo moc utrácet nechtějí. Je ale nutné připomenout, že pivo z menších pivovarů stojí o něco víc než od velkých producentů. Máme sice stále slušný odbyt, ale je znát, že jeho růst se výrazně zpomalil,“ dodal.

Stejného trendu si všímají také ve strakonickém pivovaru, kde klesá spotřeba sudového piva na úkor baleného. „Podle toho se pak řídí i naše další kroky. Museli jsme řadu investic omezit, ale zároveň hledáme cesty, jak co nejefektivněji zareagovat na tento trend. U nás konkrétně se to týká stáčírny do plechovek. Snažíme se být v tomto ohledu co nejvíce soběstační,“ poznamenal ředitel Dušan Krankus.

Na rozdíl od jiných menších pivovarů pro letošní rok neplánují žádné úpravy cen v Pivovaru Prachatice, který připravuje celkem šest druhů piva.

„Také jsme zaznamenali, že spousta tuzemských pivovarů plánuje zdražovat své pivo. Ale my v tuto chvíli nijak upravovat ceny neplánujeme. Přiznám se, že jsme nad tím momentálně vůbec nepřemýšleli,“ oznámil jednatel pivovaru David Lachkovič.