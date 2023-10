Spotřeba čepovaného piva meziročně klesla. Očekávaný růst se zatím nevyplnil

Zatímco vláda chystá zvýšení DPH na čepované pivo, jeho prodeje už nyní meziročně klesají – prodeje čepovaného piva jsou ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 o téměř 17 procent nižší (1–8/2023 vs. 1–8/2019).

Pokračuje tak trend předchozích tří let, kdy se konzumenti nejprve kvůli pandemii, poté v důsledku vysoké inflace a zhoršující se ekonomické situace domácností začali přesouvat z hospod do bytů a garáží. Toto dopadá zejména na provozovatele menších vesnických hospod, z nichž desetina zvažuje ukončení provozu a dalších pět procent už je rozhodnuto, že po zvýšení DPH skončí.

„Výsledky za prvních osm měsíců potvrzují nepříznivý trend posledních tří let, a pivovarníci i hospodští hledí do budoucna s velkými obavami. Od nového roku nás navíc čeká zvýšení DPH na čepované a nealkoholické pivo, což může současnou situaci ještě zhoršit. Pokud budou hospodští skutečně omezovat a ukončovat svou činnost, vláda nakonec zapláče nad výdělkem a bude ráda, pokud na DPH vybere stejnou částku, jako doposud,“ říká Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven.

Růst cen zlatavého moku

Od 1. října navíc některé pivovary oznámily zdražení čepovaného, ale i baleného piva. Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, již v říjnu zdražil většinu produktů téměř o šest procent. Zvedly se ceny balených piv, a to v průměru o 1,50 koruny na půllitr, méně ceny čepovaných – o korunu. Důvodem zdražení piva jsou především trvale rostoucí náklady na energie, obaly a dopravu.

„Půjde v průměru o 5,7 procenta. Zvýšení cen je tak nižší, než aktuální inflace. Růst spotřebitelských cen klesl pod dvouciferné hodnoty po mnoha měsících teprve v polovině letošního roku,“ řekl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Budějovický Budvar zdraží pivo v listopadu či prosinci od pěti do osmi procent. Čepované pivo podraží o korunu, balené pivo o korunu až dvě koruny. Průměrné zdražení u baleného piva bude okolo 1,50 koruny. „Příčinou jsou inflační tlaky, pivovaru také stále rostou náklady,“ sdělila manažerka komunikace Budvaru Ivana Chlumáková.

Také pivovar Bernard zvýší v polovině října cenu piva dodávaného do restaurací a hospod o 5,5 procenta, to představuje nárůst o korunu na jedno pivo. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí pivovaru Radek Tulis. „Naposledy jsme ceny piva pro gastro upravovali před rokem. Důvodem změny cen je růst výrobních nákladů, zejména energií a obalového materiálu,“ uvedl. Dodávek piva této značky do prodejen se toto zdražení týkat nebude. Pivovar loni vystavil přes 398 tisíc hektolitrů piva.

Konkurenční Pivovary Staropramen zatím o zdražení nemluví. „K případné úpravě ceny přistupujeme vždy po důkladné analýze všech nákladů i celkové situace. Pokud bychom se pro tento krok rozhodli, budeme nejprve informovat naše obchodní partnery,“ řekla pro iDNES.cz nedávno mluvčí pivovarů Denisa Mylbachrová.