Zdražení piva kvůli zvýšení daně by byl náš konec, bojí se venkovské hospody

„Asi by to byl konec, už teď do hospody nikdo nechodí, natož jestli pivo podraží. Nedávno jsme už cenu zvyšovali, protože se zvedla elektřina, plyn a tak dále. A lidé nadávali. Teď budou zase, takže si akorát koupí lahvové pivo a zůstanou doma,“ říká například Radovan Hořín, majitel Restaurace U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku.

Pokles dokládá i na jídlech. Dříve jich prodával i šedesát denně, dnes deset. Lidé podle něj také víc počítají, kolik piv si mohou dovolit.