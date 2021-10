Město bude krásné, ale mrtvé, kritizují podnikatelé proměnu centra Písku

„S rekonstrukcí centra Písku ubudou parkovací místa a my přijdeme o zákazníky a zkrachujeme. Radnice na nás nebere ohledy.“ Stejné argumenty jako v posledních čtyřech letech proti proměně náměstí, která má centrum víc otevřít pěším, zazněly i v pondělí odpoledne při veřejném jednání, jež je součástí územního řízení.



Studie počítá s tím, že v historickém centru ubude třetina parkovacích míst – ze současných 219 jich má zůstat jen 145.

„Po revitalizaci bude město Písek krásné, ale mrtvé,“ tvrdil největší odpůrce rekonstrukce Pavel Kozelka, podle kterého má radnice dát na webové stránky informace o projektu a umožnit další diskusi s místními podnikateli.

„Už je rozhodnuto, že se zruší parkování? Ptám se, jestli mám investovat do svého obchodu, nebo si hledat jiné prostory. Podle toho, co jsem dosud viděl, můžu zavřít,“ dotazoval se živnostník Petr Toman.

Představitelé města se ale brání, že k projektu už se konalo za poslední roky několik veřejných projednání. Mimo jiné i s autorem návrhu, architektem Miroslavem Cikánem.

„Osobně jsem se potkala s účastníky řízené také loni v létě. Z neformální diskuse vyplynula nutnost zpracování návrhu na budoucí řešení parkování v centru,“ podotkla místostarostka Petra Trambová.

U pošty plánují parkovací dům

Právě kvůli tlaku ze strany podnikatelů pak město iniciovalo ještě vytvoření dopravní studie, kterou zpracovalo Centrum výzkumu dopravy. Ta počítá s možností krátkodobého stání v historickém centru i většími parkovišti v jeho těsné blízkosti.

A později parkovacím domem u pošty, který má poskytnout až 280 míst. Dalších několik desítek stání nabízí už teď plocha na výstavišti.

„K úbytku parkovacích míst rekonstrukcí nedochází. Pěší zóna začne za radnicí, tam bude vjezd omezený. Všechno před ní má charakter obytné zóny, kam můžou auta přijet kdykoliv,“ vysvětloval Cikán s tím, že možnosti parkování se dají v centru snadno upravit i po samotné přestavbě pomocí dopravních značek.

„Podstatou je, aby lidé na náměstí neodstavovali auta na několik hodin, ale vyřídili potřebné a odjeli, případně přišli pěšky,“ upozornil.

Jenže odpůrcům rekonstrukce se nelíbily ani další úpravy. Pavel Kozelka kritizoval třeba moderní vodní prvek, který se z jeho pohledu nehodí do historického centra i jeho umístění.

„Vodní prvek je běžnou součástí v jakémkoliv historickém centru. V tomto případě se jedná o plochu v úrovni dlažby, z níž stříká voda a dá se do ní v parném létě vstoupit a osvěžit se,“ reagoval Cikán s tím, že plocha se dá současně přejít i přejet. Vodotrysk je navíc možné regulovat i vypnout. Podobné prvky mají například v Jindřichově Hradci, Táboře nebo Třeboni.

Debatu trvající dvě hodiny shrnul Luboš Průša zastupující město Písek v územním řízení. „Žádné náměstí není tak zastaralé jako naše. Jsou tu zprohýbané kostky, chybí bezbariérovost. Záleží na nás, jestli chceme moderní centrum, nebo ho necháme v podobě jako po válce,“ řekl Průša a jako příklad zdařilé rekonstrukce uvedl Bechyni.

Také tam se úpravou otevřelo náměstí více pěším. A ač to na první pohled opticky nevypadá, řidiči mají i tak celkově k dispozici 167 stání.

„V létě je jich méně, minimálně dvacet stání totiž zabírají předzahrádky. Rekonstrukcí jsme stání rozdělili po centru na více sektorů, jako je parkoviště u pošty, podélná stání kolem náměstí a podobně,“ vysvětlil starosta Bechyně Pavel Houdek.

V Třeboni je náměstí bez aut

Bez aut na náměstí se obešli v Třeboni, která je v létě plná turistů. Před mnoha lety tam při opravě dokonce vznikla jen pěší zóna.

„Pak jsme spodní část náměstí znovu otevřeli vozidlům. Mimo sezonu od října do konce března je tam možné stát na parkovací hodiny. První hodina je zdarma, aby si lidé mohli nakoupit, dojít na oběd a podobně. Večer máme prodlouženou dobu na tři hodiny, kdy jdou místní třeba do kina,“ informoval starosta Jan Váňa s tím, že na náměstí je do 30 míst pro auta.

„Hned za branou centra máme velké placené parkoviště pro veřejnost i rezidenty a stání jsou i v přilehlých ulicích,“ dodal Váňa.

Jestli v dohledné době dojde na úpravy centra Písku, teď záleží hlavně na postoji kritiků rekonstrukce. „Pokud město Milevsko, které námitky řeší, vydá územní rozhodnutí, mají odpůrci patnáct dní na odvolání. Kdyby tak učinili, bude se věcí zabývat Jihočeský kraj, který rozhodne o dalších krocích,“ vysvětlila místostarostka Trambová.

V případě, že by ale námitky nikdo nevznesl, mohlo by město Písek pracovat na dokumentaci ke stavebnímu povolení. „V ideálním případě by pak mohla samotná rekonstrukce začít už za dva roky,“ dodala Trambová.