Auta vytlačí z centra Písku, místo dostanou v plánovaném parkovacím domě

Autoři studie se svým návrhem seznámili obyvatele na veřejném projednání v městské knihovně. „Do historického centra by se lidé mohli dostat autobusem a chceme zároveň podporovat rozšíření cyklodopravy, mimo jiné třeba sdílenými koly. Kombinací těchto věcí bude historické centrum atraktivnější pro obyvatele i návštěvníky,“ vysvětlil v úvodu jeden z autorů studie Michal Bajgart.

Současně upozornil, že důležitým krokem je dostavba parkovacího domu u pošty, ve kterém je navržených až 280 parkovacích míst.

Oblast parkování v centru města se skládá ze dvou částí. Vnitřní tvoří Velké a Alšovo náměstí, ulice Jungmannova a Chelčického a vnější část zahrnuje okolní ulice obklopující historické jádro. Město Písek dlouhodobě plánuje úpravy náměstí, při nichž ubude počet stání ze současné zhruba stovky o třetinu.

Právě proti tomu dlouhodobě protestují místní podnikatelé. Tvrdí, že nemožnost zaparkovat v blízkosti obchodů a služeb jejich podnikání zhatí. Problém by podle autorů studie měla vyřešit možnost krátkodobého parkování. Za první půlhodinu stání v centru zaplatí lidé pět korun, první hodina je vyjde na 20 korun, druhá na 30 korun a 50 korun dají za každou další.

Autoři studie sází i na chytré informační tabule, které řidičům už před příjezdem do centra napoví, kolik volných míst je na náměstí. Zatím fungují na výstavišti a na parkovišti u Centra kultury.

„Chceme rozšířit informační panely na náměstí, Jungmannovu a Chelčického ulici. Výrazně to zjednoduší situaci, řidiči budou vědět, jestli tam vůbec mají zajíždět, a snížíme tak počet šoférů hledajících volná místa,“ podotkl spoluautor studie Šimon Špinar.

Pro motoristy by mělo být vytvořeno také dostatečné zázemí pro auta v těsné blízkosti historického jádra. „Je to především kapacitní parkování, plocha pro stání a později parkovací dům u pošty a parkoviště na výstavišti. Tam se počítá s vyhrazenými místy pro rezidenty a podnikatele z centra,“ potvrdila mluvčí města Petra Měšťanová.

Právě podnikatelé nyní často parkují na náměstí celý den. Zatímco lidé bydlící v historickém centru tak budou mít zvýhodněné rezidentní karty v parkovacím domě i v okolních ulicích, podnikatelé budou mít výrazně zvýhodněné parkování jen v parkovacím domě, kde budou moci parkovat všichni řidiči od pondělí do pátku 24 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin.

Otázkou zůstává, kdy se avizovaná změna změní v realitu. Město totiž sice plánuje výstavbu parkovacího domu u pošty i revitalizaci náměstí dlouhodobě, oba projekty však brzdí námitky obyvatel.

„Na začátku to vypadalo, že začneme rekonstrukcí náměstí. S postupem času, jak se brzdí projednávání a jsme probíraní až na ministerstvech, to začalo vypadat, že bude dříve parkovací dům,“ naznačila místostarostka Petra Trambová s tím, že tento krok by nakonec dával i větší smysl.

„Vybudujeme parkovací dům jako alternativu pro parkování v centru města. I tam se to ale zadrhlo, a tak teď nevíme, jaký projekt se dříve posune. Budeme reagovat na situaci,“ shrnula Trambová.

Úpravy na náměstí proberou s veřejností

Na rekonstrukci náměstí je momentálně přerušené územní řízení. „Na první polovinu září svoláme veřejné projednání, které je podmínkou, aby se vše zase posunulo. Poté by měl stavební úřad v Milevsku vydat územní rozhodnutí. Následně bude pokračovat projektování, dokumentace pro stavební povolení a další,“ nastínila Trambová.

Územní řízení začalo také u parkovacího domu u pošty. „Dorazilo ale několik námitek, projekt jsme odeslali na přezkoumání na krajský úřad. Následně jsme ho upravili a dopracovali a teď by mělo být obnoveno územní řízení. Obě akce jsou tedy na stejné úrovni,“ doplnila Trambová.

Autoři studie počítají s tím, že by se projekt dělal na etapy. „V případě, že bude systém zavedený před samotnou výstavbou parkovacího domu, využili bychom současné parkoviště u pošty, kde by vznikla vyhrazená stání pro rezidenty a podnikatele za zvýhodněných podmínek, které budou následně platit i v parkovacím domě,“ informoval Špinar.

Při výstavbě parkovacího domu budou mít lidé se zaplacenou kartou možnost parkovat na výstavišti. Tam je sice teď parkování zdarma, ale podnikatelé by neměli garanci místa, takže pro ně budou nově vyhrazena stání.

V třetí etapě bude zprovozněný parkovací dům, kde by se zavedl navržený systém parkování, a vyhrazená místa na výstavišti se zruší. Se studií se mohou lidé podrobně seznámit na webových stránkách města Písek.