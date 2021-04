Odpůrci čtyři roky brzdí proměnu centra Písku a stavbu parkovacího domu

Náměstí bez aut lemují stromy a předzahrádky, kde si lidé mohou v klidu vypít kávu a užít si výhled třeba na historickou budovu radnice. Děti se v létě ochladí v kašně. Jak by mohlo vypadat v budoucnu centrum, tuší Písečtí už více než čtyři roky.

Právě tehdy město vyhlásilo urbanisticko-výtvarnou soutěž, z níž vzešel vítězný návrh MCA atelieru určující novou podobu Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlých ulic. Součástí studie byla doprava, parkování i zeleň. A jediná podmínka – o třetinu menší počet stání pro auta než dnes, kdy Velké náměstí připomíná spíše parkoviště.

Jenže právě to odmítají podnikatelé, kteří mají v centru své provozovny. Tvrdí, že s omezením počtu parkovacích míst zkrachují, protože do centra přestanou jezdit lidé. Následně kvůli tomu vznikla petice s více než 500 podpisy a začal boj odpůrců s představiteli města trvající dodnes.

Ti nejdříve podali námitku pro podjatost stavebního úřadu v Písku, kterou Jihočeský kraj vyhodnotil jako oprávněnou a pověřil řízením v této věci Městský úřad v Milevsku, který se rekonstrukcí zabývá už od poloviny roku 2017. Mezitím odpůrci podali žádost na ministerstvo kultury, aby bylo náměstí památkově chráněné.

„Ministerstvo tomuto požadavku nevyhovělo a Milevsko si chystalo podklady pro vypořádání námitek. Jednou z podmínek bylo veřejné projednání, jenže do toho přišel covid,“ popsala místostarostka Petra Trambová.

Veřejné projednání mělo být loni v létě. Těsně předtím ale dorazila na ministerstvo pro místní rozvoj námitka pro podjatost na celý krajský úřad a Městský úřad Milevsko, což způsobilo další zdržení. K setkání s veřejnosti přesto loni došlo.

„Měli jsme možnost si to vzájemně vyříkat a nakonec jsme se i s lidmi podnikajícími na náměstí shodli, že nám jde o stejnou věc, aby k rekonstrukci došlo,“ podotkla Trambová s tím, že lidé ale mají obavu, že město nemá žádnou koncepci, jak bude postupovat s parkováním.

„Vyvolali diskusi o tom, jestli by nebylo dobré udělat na toto téma studii. Tu jsme na podzim zadali a teď je těsně před dokončením. Následně ji zveřejníme a občané se k ní budou vyjadřovat,“ naznačila místostarostka.

Studie se bude týkat parkování v centru a obecně v celém městě. „Je tam návrh i na rezidentní zóny, režim odstupňování plateb za parkování a další. Zahrnuje i parkovací dům u pošty,“ vyjmenovala Trambová.

Před koncem loňského roku přišlo vyrozumění z ministerstva pro místní rozvoj, že zamítá námitky pro podjatost a ponechává záležitost na stavebním úřadu v Milevsku. „My jsme se domluvili, že uděláme veřejné projednání hned, jak to epidemická situace dovolí. A čekáme už tři měsíce,“ dodala Trambová.

S veřejným projednáním souhlasí i jeden z hlavních odpůrců, Pavel Kozelka. „Je to cesta, ale tak se mělo začít. Vše je o komunikaci. Neznamená to, že nechceme, aby se náměstí opravilo, naopak. Ale mělo by se to dělat ve spolupráci s lidmi, kteří tu žijí a pracují,“ upozornil Kozelka.

Navíc podle něj situaci ještě přiostřila pandemie, kvůli které si podnikatelé víc než kdy dřív uvědomují, jaké to je, když do jejich provozoven nechodí kvůli vládním opatření zákazníci.

„Současně si ale všimněte, kolik lidí jde něco vyřídit na náměstí i teď, kdy je zavřená většina obchodů. Mají potřebu se dostat do centra na úřady a podobně, a když nebudou mít možnost parkování na náměstí, kam ta auta dají?“ položil otázku Kozelka.

Parkovací dům v roce 2023?

Místostarostka Trambová tvrdí, že problémy s parkováním řidiči ani po rekonstrukci nepocítí. „I s úbytkem parkovacích míst v centru po rekonstrukci jsme v plusu, protože jsme přidali stání pro auta v ulici Na Výstavišti a podobně. Navíc se jako první zřejmě začne stavět parkovací dům u pošty, což dává smysl a je kousek od náměstí,“ shrnula.

Tento třípatrový objekt na rohu Žižkovy a Roháčovy ulice čítající zhruba 250 stání plánuje město už několik let. Stejně jako úpravy centra i tady blokují výstavbu nespokojení obyvatelé.

„Když budu optimista, mohli bychom na podzim čekat vydání územního rozhodnutí v obou případech a pak bude potřeba tak půl až tři čtvrtě roku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a jeho vydání. Vidím začátek prací na rok 2023,“ spočítala místostarostka Trambová.

Město vyčlenilo v rozpočtu pro letošní rok na revitalizaci centra jeden a půl milionu, na parkovací dům dva miliony.

„Pokud bude pokračovat řízení, doděláme zadávací dokumentaci, protože ji nemáme zcela ve formě prováděcího projektu a připravíme výběrové řízení. Stejné je to u parkovacího domu,“ popsal vedoucí odboru investic a rozvoje Václav Filip.

„Kdyby se začalo stavbou parkovacího domu, bylo by to řešením. Mělo by se ale hlavně začít s budováním důvěry, a aby se věci řešili společně a koncepčně,“ míní Kozelka.

Odpůrci jsou připraveni i dál bránit své postoje. „Pokud dojdeme k tomu, že se to nebude dělat korektním způsobem, budeme chránit práva, která máme. Je ještě spousta možností, jak to udělat,“ upozornil Kozelka.