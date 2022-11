Jihočeské památky ožívají, stále ale chybí turisté ze zahraničí

„Letošní sezona byla důležitá mimo jiné z toho důvodu, že památky v naší správě nebyly ani jednou zavřené kvůli covidu, jako tomu bylo v předchozích dvou letech,“ uvádí ředitel jihočeských památkářů Petr Pavelec.

Výnosy ze vstupného činily téměř 155 milionů korun. Některé památky budou navíc otevřené až do konce prosince, takže se čísla ještě zvednou.

Nejvíc lidí přišlo již tradičně na zámek Český Krumlov – téměř 187 tisíc. Druhou nejnavštěvovanější byla Hluboká, se 166,4 tisíci návštěvníky. Nejvýraznější propad pak zaznamenal hrad Landštejn v lesích České Kanady, kam zamířilo o 23 procent méně turistů než loni.

„Pokles byl téměř o čtvrtinu. To je opravdu hodně. Nemohu říci, zda za tím stojí šetření. Je ale pravda, že kdo chce do našeho areálu, musí zaplatit vstupné,“ zvažuje kastelánka Eliška Niederová.

Útlum pocítili i na Červené Lhotě. „Roli hrál určitě fakt, že byl zámecký rybník napuštěný pouze na poloviční hladinu. Toto omezení nebylo až tak vizuálně nápadné, a kdo to tu nezná, tak si myslel, že je vše v pořádku. Rozhodující ale bylo pozastavení provozu půjčovny lodiček,“ myslí si kastelán Tomáš Horyna.

Pokles návštěvnosti na 45 tisíc však měl podle něj i svá pozitiva. Turisté měli víc osobního prostoru a nemuseli dlouho čekat na prohlídku. Dočkali se i řady novinek, například opravené jídelny.

Přibylo individuálních prohlídek

Oproti předchozím rokům evidují památkáři méně rezervací zájezdů a více individuálních prohlídek. Často se ale turisté spokojili jen s vycházkou po areálu a už nechtěli na prohlídkové okruhy interiérů. Například na zámku Český Krumlov si vstupenku na některou z prohlídkových tras zakoupilo pouze 15 procent všech návštěvníků procházejících areálem.

Šetření pocítili také v Třeboni. „Nyní se turisté spokojí vesměs jen s jednou prohlídkovou trasou,“ potvrzuje kastelán Vít Pávek.

Podobně hodnotí sezonu i na hradě Zvíkov. Lidé si podle správce Aleše Kadlčáka víc vybírali, jaké služby zvolí. „To dříve nebylo tak patrné, ale v případě Zvíkova je to pochopitelné. Součet cen za parkoviště, vstup, lodní dopravu a občerstvení dává za jeden den tisíce korun. Turisté pak dost šetří právě na naší trase a vystačí si s procházkou v areálu,“ dokládá Kadlčák.

Letošním skokanem se stal klášter Zlatá Koruna, o který měli lidé dokonce vyšší zájem než před covidem. Navštívilo ho téměř 25,3 tisíce výletníků, což je přibližně o tři tisíce více než v roce 2019.

„Návštěvnost je nevyzpytatelná a nedá se příliš předpovídat. Jsme ale velmi rádi, když nás noví turisté objeví a zavítají k nám,“ cení si správcová Lenka Tondlová.

Loňský rok byl skvělý

Na téměř stejná čísla jako před pandemií se dostal zámek Kratochvíle. „Máme velkou radost. Doba je nejistá, a tak jsme to ani nepředpokládali. Pořádáme spoustu výstav a kulturních akcí. Těší nás, že se nám úsilí vrací a že se na nás tato složitá doba příliš nepodepsala,“ říká kastelán Vojtěch Troup.

„Skvělý už byl loňský rok. To jsme měli dokonce jednu z našich nejvyšších návštěvností. Lidé méně jezdili za hranice a objevovali místní památky. Letos to přece jen trochu kleslo, ale jsou to pro nás stále velice pozitivní čísla,“ dodává.

Pozitivně návštěvnost vnímá i jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš. „Rozdíl před covidem je pořád výrazný. Podle mě v tom hraje roli také to, že kdo mohl, vyrazil zase do zahraničí. Dalším důvodem by mohlo být také zdražování. Lidé jsou opatrnější. I přesto hodnotím sezonu velmi pozitivně,“ shrnuje.

Někde sezona ještě pokračuje

Na některých památkách bude otevřeno až do konce roku. Hrad Nové Hrady nabízí do konce listopadu každou středu a pátek komentovanou prohlídku interiérů, které připomínají historii rodu Buquoyů. Přístupný bude i hradní příkop.

Třeboňský zámek nabídne v listopadu prohlídky rožmberských reprezentačních interiérů i schwarzenberských apartmánů, připraví i vánoční prohlídky. Hradní muzeum a věž v Českém Krumlově bude možné navštívit až do 22. prosince, stejně jako zimní prohlídkovou trasu na zámku Hluboká.

Vstupné na jihočeských státních památkách letos zdražilo asi o 15 procent, v průměru o 30 korun. Památkáři tak reagovali na růst cen energií i služeb. Více lidí mířilo do areálů se zahradami.