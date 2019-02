Otáčivé hlediště má zůstat v krumlovské zámecké zahradě, řekla komise

Současná konstrukce otáčivého hlediště svým vzhledem a umístěním už více než dvacet let narušuje barokní zahradu a ohrožuje i členství Českého Krumlova na prestižním seznamu UNESCO.

Komise složená ze zástupců státu, města, kraje i památkářů dnes přijala návrh ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a doporučila, aby hlediště zůstalo umístěno v barokní zahradě.

Spor o setrvání či přesunutí točny se řeší léta. Ještě před půl rokem Staňkův předchůdce Ilja Šmíd (za ANO) uvažoval o variantě, že by se otáčivé hlediště přesunulo ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale uvedl, že by točna měla zůstat v zámecké zahradě.

„Jsem velmi rád, že jsme se s komisí shodli v pohledu na další budoucnost unikátního otáčivého hlediště,“ sdělil ministr kultury Staněk.

Po úterním jednání na ministerstvu kultury se komise přiklonila k návrhu zachovat točnu v zámecké zahradě a v tomto duchu nechat zpracovat v soutěži architektonické řešení.

„O tom, kdy bude vypsaná soutěž, budou rozhodovat orgány města, respektive rada města, až se sejde skupina k soutěži. Kdy se tak stane, nedokážu říct. Za poslední čtyři roky se toho moc neudálo. Pro nás je podstatné, že to, co jsme dopředu tušili, se potvrdilo - tedy doporučení ministerstva kultury zanechat otáčivé hlediště v prostoru, kde se nachází. Jakékoliv vysunutí hlediště ze zahrady znamená zničení genia loci. Lidé tam chodí kvůli tomu, že tam je scenérie, jaká je. V okamžiku, kdy to bude někde za plotem, to může být klidně v Českých Budějovicích, nebo kdekoliv jinde,“ uvedl primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO).

„Já nejsem členem pracovní komise. Za město tam jsou tam náměstkové Juraj Thoma a František Konečný. Komise ale svolaná není. Čekalo se možná i na toto stanovisko ministerstva kultury. Jaký bude další časový harmonogram, nedokážu říct. Určitě se komise nesejde v řádu týdnů a pochybuji, že to budou jednotky měsíců,“ doplnil primátor, který doporučení komise ministra kultury vítá.

Náklady na vybudování budou hradit České Budějovice jako vlastník konstrukce. V rozpočtu má město vyčleněné peníze na architektonickou soutěž. Na samotnou stavbu nové točny, která se pohybuje v řádu stamilionů, ale finance nemá.

Komise ministra kultury také doporučila, aby Národní památkový ústav jako správce zámeckého areálu na základě žádosti Českých Budějovic prodloužil dobu nájmu pozemků a prostor nezbytných pro provoz divadelních představení na otáčivém hledišti do roku 2025.

Už čtvrtá konstrukce otáčivého hlediště začala vyrůstat v zámecké zahradě na konci 80. let minulého století. V roce 1992 však vydalo ministerstvo kultury závazné rozhodnutí, v němž nesouhlasilo se stavbou.

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a představení Rusalka (16. 11. 2015)

Přesto byla scéna dokončena a od té doby má dočasné kolaudační rozhodnutí, které se neustále prodlužuje.

Otáčivé hlediště každý rok navštíví okolo 55 tisíc diváků z celé republiky i zahraničí. Tržby ze vstupného jsou významným zdrojem pro Jihočeské divadlo, které zde hraje představení.