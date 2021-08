Když klesne hladina Orlíku, chodím se dívat na náš dům, vypráví pamětník

Dobře si pamatuje, kudy tekla řeka Vltava. Do detailu si vybavuje jejich domek na břehu v Podolí. Vypráví, jak chodil přes starý řetězový most do školy do nedalekého Temešváru a vzpomíná, jak ten most rozebírali, převáželi jinam a jak místo jeho dětství zaplavila voda. Tak dodnes vidí napouštění orlické přehrady 71letý Pavel Smrt.

„Dokonce jsme si sami i bourali náš starý dům na Podolsku a cihly z něj jsme pak s otcem využívali na stavbu nového domku v Písku. Dodnes mám spousty obrázků starého Podolska. Když se podíváte na fotku dvou mostů, tak tam náš dvoupatrový baráček vždycky je,“ říká.