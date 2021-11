Hospodští na jihu Čech čekají další propad, lidé ruší vánoční večírky

Nejvíce se poklesu už tak nízké návštěvnosti obávají majitelé gastronomických provozů. O katastrofální situaci hovoří už od začátku listopadu, kdy museli začít po hostech vyžadovat minimálně potvrzení o negativním testu. Současná vládní nařízení ale většinou hodlají respektovat a k žádným protestním akcím se uchylovat nechtějí (jaké změny platí od pondělí, čtěte zde).

„Návštěvnost nám po letní sezoně výrazně opadla, ale od listopadu je to téměř o polovinu horší než v jiných letech. Lidé nám navíc začali rušit i vánoční večírky. Například učitelky z místní školky mi už hlásily, že nepřijdou, protože některé nejsou očkované,“ přibližuje Luděk Šanda, jednatel penzionu a restaurace U Pichlů v Bechyni na Táborsku.

Stejné obavy má také provozovatel strakonické restaurace Jiskra, kde od začátku pandemie ubylo výrazně přes polovinu všech hostů. „Je to obrovský skok ve srovnání s rokem 2019. Je nám jasné, že se situace ještě zhorší, a myslím si, že lidé naprostou většinu rezervací večírků úplně odvolají. Vstupujeme tak do třetí sezony rušení podobných akcí,“ konstatuje provozní restaurace Michal Vlček.

Na zpřísnění opatření se chystají také kadeřnictví nebo kosmetické salony. Jejich majitelé nicméně přiznávají, že dopady nebudou až tak vysoké. Argumentují hlavně vysokou proočkovaností klientely.

„Pár neočkovaných zájemců už zjišťovalo, jestli je pustím dovnitř, to ale pochopitelně nesmím,“ podotýká Nela Hebíková, majitelka budějovického kosmetického salonu Nela-H. Zároveň upozorňuje na to, že živnostníci při současných omezeních dosud nemají možnost čerpat covidové náhrady jako loni.

Nové restrikce zasáhnou mimo jiné i Jihočeské divadlo, kde už nyní registrují jednotlivé diváky, kteří zjišťují možnosti vrácení vstupenek.

„Naštěstí máme i přes omezení stále vysokou návštěvnost, nicméně s nástupem nových omezení bude podstatná část populace vyřazená z běžného života, což se i u nás určitě dále projeví,“ myslí si ředitel divadla Lukáš Průdek.

Na další výrazné ztráty se připravují i na českobudějovickém plaveckém stadionu, kde už v uplynulých dnech měli mnohdy pouze poloviční návštěvnost.

„Podle našich informací tvoří zhruba padesát procent návštěvníků testovaní lidé. Druhá polovina jsou očkovaní. A pokud nebudou uznávány testy, dost se to u nás projeví,“ řekl pro ČTK ředitel společnosti Sportovní zařízení města České Budějovice Tomáš Novák.

Další ztráty budou počítat i profesionální sportovní kluby, s nižší návštěvností počítají například v budějovickém fotbalovém Dynamu. „Budeme se řídit pravidly, která dostaneme od ligové asociace. Plánovaná omezení určitě sníží návštěvnost, už na poslední zápas s Mladou Boleslaví jsme o část diváků přišli, protože si lidé už museli testy platit. Těžko odhadovat, o kolik to bude teď,“ vysvětluje mluvčí Dynama Aleš Strouha. Podobně situaci vnímá i vedení hokejového Motoru.

Proočkovanost v kraji je přes 58 procent

Nová opatření i přes všechny komplikace vítá jihočeský hejtman Martin Kuba, podle něhož by současný model měl vyvíjet větší tlak na proočkovanost. Ta je na jihu Čech podle aktuálních údajů krajských hygieniků přes 58 procent, a to včetně dětí do 12 let. Stále je ale téměř třetina Jihočechů imunologicky naivních, což znamená, že ještě nemá v organismu proti nemoci vybudované žádné protilátky.

Se současným nastavením opatření souhlasí také ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Vítá zejména pokračování plošného testování ve školách.

„Zde se pohybuje velké množství bezpříznakových nosičů a celou akci umíme dobře logisticky zvládnout. Obecně bych ale chtěla apelovat na všechny Jihočechy, aby opatření dodržovali a byli ohleduplní hlavně k seniorům,“ vyzývá Kotrbová.

Vedení Jihočeského kraje také minulý čtvrtek opět otevřelo velkokapacitní očkovací centrum na budějovickém výstavišti. Přednost tam dostávají starší dosud neočkovaní lidé, nejvyšší prioritu ale budou mít senioři, kteří si přijdou pro posilovací dávku.



„Je to nejrychlejší možnost, jak ochránit rizikovou skupinu před případnou hospitalizací s těžkým průběhem,“ vysvětluje Kuba.

Provoz centra zajistí především zdravotníci z budějovické nemocnice, pomáhat jim budou i jihočeští hasiči, policisté, záchranáři a také pracovníci krajského úřadu.

„Jedná se o úplně stejný model, jaký byl v Očku na jaře. S jeho provozem nám budou pomáhat třeba i sestřičky v důchodovém věku. Musíme počítat s tím, že nám část zdravotníků bude v nemocnici chybět. Provozní problémy nám to ale nezpůsobí,“ ujišťuje mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková.