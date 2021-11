PŘEHLEDNĚ: Bavorská pravidla v Česku. Co začne od pondělí platit

Prokazování bezinfekčnosti Testy už nestačí

Hlavní změnou je, že k prokázání bezinfekčnosti ve službách, tedy například restauracích nebo kosmetických a kadeřnických salónech nadále nebude možné použít antigenní ani PCR testy.

„Všude, kde je dnes možné, aby se lidé prokázali testem, už to možné nebude. Na hromadných akcích a v restauracích se budou potkávat jen očkovaní,“ vysvětlil Vojtěch. Dále na ně smí i lidé po prodělaném covidu (do 180 dnů jako dosud). Ministerstvo stanovilo i několik výjimek.

PCR testem ne starším 72 hodin budou smět bezinfekčnost prokazovat mladiství od 12 do 18 let a lidé, kteří mají lékařem potvrzeno, že se nemohli nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Očkovaní s ještě nedokončenou vakcinací, tedy lidé po první dávce nebo do čtrnácti dnů po druhé, budou muset předkládat test společně s potvrzením o nedokončeném očkování. U dětí do 12 let zůstává platit, že se nemusí prokazovat vůbec.

Výjimku dostaly lázně, vysokoškolské koleje i zasedání orgánů právnických osob. Lidé nastupující k lázeňské péči, studenti ubytovávající se na kolejích nebo účastníci valných hromad se budou moci prokázat jak očkováním, proděláním nemoci tak i PCR testem ne starším 72 hodin.

Úhrada testů Očkovaní 2, výjimky 5 za měsíc

Od pondělí budou pojišťovny hradit pět PCR testů v kalendářním měsíci mladistvým do 18 let, lidem kontraindikovaným k očkování, tedy že mají lékařem potvrzené zdravotní problémy, které jim v očkování proti covidu-19 brání a rovněž takzvaně rozočkovaným lidem, tedy těm, kteří už dostali alespoň první dávku a neuplynulo jim 14 dní od druhé dávky.

Plně očkovaní lidé mají nárok na dva PCR testy za jeden měsíc. „Většinou ho potřebují za účelem cestování, kdy některé státy vyžadují i po očkovaných lidech PCR test,“ vysvětlila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.



Dosud měli nárok na testy zdarma jen mladší osmnácti let a lidé s alespoň jednou dávkou vakcíny, a to antigenní test jednou za sedm dní a PCR test po 14 dnech.

Návštěvy domovů pro seniory Testy budou stačit

Lidé na návštěvě v sociálním či zdravotnickém zařízení se budou moci od pondělí nadále prokázat jak PCR testem, tak antigenním. Kromě toho samozřejmě také očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci.

Cílem zachování antigenních i PCR testů v tomto případě je, aby mohli být tatínkové se svými rodícími partnerkami v nemocnici nebo se lidé mohli přijít rozloučit s umírajícími příbuznými.

Testování ve školách a firmách Při výskytu ohniska

Ve školách se testovat bude, ale ne plošně, nýbrž při výskytu ohniska. Navíc se bude testovat už pouze přesnějšími PCR testy. Stejný systém bude i ve firmách, sociálních a zdravotnických zařízeních.

„Pokud se ve škole (nebo i firmě či sociálním zařízení, pozn. red.) vyskytne ohnisko a krajská hygienická stanice vyhodnotí, že je potřeba provést testování většího počtu žáků, tak bude provedeno testování jedné třídy, jednoho pavilonu nebo i celé školy,“ popsala nový systém ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Připraveno je 42 laboratorních a 25 armádních odběrových týmů. K dispozici je také 50 odběrových sanitek, které budou vyjíždět, pokud se krajská hygiena dohodne například s ředitelem školy, že se na škole žáci plošně otestují.