Protivínský ohňostroj doprovodí hudba Scorpions, čekají až 25 tisíc diváků

Blížící se ohňostroj v Protivíně je podle tamního starosty Jaromíra Hlaváče připravený emotivně a bude trvat okolo deseti minut. „Zazní při něm písně od Nightwish a Scorpions. Rozpočet akce se pohybuje okolo 700 tisíc korun,“ uvedl Hlaváč s tím, že díky sponzorům akce městský rozpočet nijak nezatíží.

Radnice počítá, že přiláká až 25 tisíc lidí. Hlaváč proto upozorňuje, aby lidé na akci vyrazili s dostatečným předstihem a nenechávali to na poslední chvíli. Je totiž možné, že v takovém případě se do města vůbec nedostanou.

„Obloha se rozzáří v šest hodin večer, ale lidé by měli přijet už na čtvrtou. Na náměstí bude doprovodný program a mnoho stánků, takže se tu nudit určitě nebudou. Abychom odlehčili automobilové dopravě, vypraví pro nás České dráhy i speciální vlakovou soupravu,“ doplnil.

Video připomene rok 2022

O poznání skromnější uvítání nového roku plánují v Jindřichově Hradci. Náklady na ohňostroj odhaduje starosta Michal Kozár na 120 tisíc s tím, že část by měli pokrýt sponzoři. „Akce odstartuje v pět hodin promítáním videa, které shrne uplynulý rok a úspěchy města. V půl šesté se lidé přesunou na nábřeží, kde si užijí světelnou show nad hladinou Vajgaru,“ popisuje starosta.

Oslavy nového roku plánují i v Milevsku na Písecku, kde propuknou v 17.30 hodin na náměstí Eduarda Beneše, nebo ve Strakonicích. Tam má ohňostroj tradici už od revoluce a konat se bude od šesté hodiny večerní na lávce pod pivovarem.

„Rozsah bude podobný jako v minulých letech, náklady odhadujeme mezi 100 až 120 tisíci. Těšit se můžete i na hudební doprovod,“ sdělila mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Na jihu Čech se ale najde i řada měst, která od tradice upouští. Na vině je nejčastěji úspora finančních prostředků a ochrana zvířat. To se týká například Českých Budějovic, které ještě minulý rok uspořádaly ohňostroj za 200 tisíc. Letos však radnice nic podobného nechystá.

„Není to mé rozhodnutí, s ohňostrojem v rozpočtu nepočítalo ani minulé vedení města, ale s tím souhlasím. Uspoří to peníze a dnes už to mnoho lidí nepovažuje za nejlepší způsob, jak oslavit příchod nového roku,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

To potvrdil i starosta Písku Michal Čapek, který připomněl, že velký podíl na zrušení ohňostrojů mají majitelé domácích zvířat. „Ty výbuchy dost děsí, tak se radnice rozhodla v nich nepokračovat,“ sdělil s tím, že město má i vyhlášku, která na jeho území kromě silvestrovské noci zakazuje užívání pyrotechniky.

Ohňostroj neplánují ani v Českém Krumlově. Oproti jiným městům, která období mezi svátky považují především za období klidu, si však radnice pro obyvatele i návštěvníky připravila pestrý kulturní program s koncerty nebo nočními prohlídkami galerií za svitu svící.