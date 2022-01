Jihočeši se mohou letos těšit na obchvat Chýnova i centrum seniorů v Táboře

1 Zdravotnictví a sociální oblast

Plány jihočeského zdravotnictví z velké části opět ovlivní boj s covidem. „I kvůli tomu chceme dovybavit laboratoře nemocnic přístroji, které znásobí počty vyšetření odebraných vzorků ve školách,“ potvrdila předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. Díky investici za 15 milionů korun bude možné denně bez omezení analyzovat tisíce samoodběrů dětí a studentů.

V roce 2022 bude dál pokračovat přestavba horního areálu českobudějovické nemocnice. Kraj jako vlastník se na tom bude podílet sto miliony.

„Dále je naplánovaná rekonstrukce a přístavba infektologie v Nemocnici Tábor ve výši 40 milionů korun a například rekonstrukce interního pavilonu v krumlovské nemocnici za 30 milionů,“ popsal vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Studenovský.

Dva z jihočeských špitálů vstupují do nového roku s novým vedením. Jindřichohradeckého ředitele Miroslava Janovského nahradil primář ARO Vít Lorenc. Dačickou nemocnici vede po odchodu Miroslavy Člupkové současná členka představenstva Marta Krechlerová.

Tábor pak v květnu dokončí stavbu domova pro seniory za 250 milionů korun. V budově bude místo pro sedm desítek klientů, první by se mohli nastěhovat na podzim. Uvnitř budou i lůžka pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

Nový dům pro seniory vyroste i v lokalitě Bobelovka u Jindřichova Hradce-Otína. V třípatrové novostavbě nalezne domov celkem 94 klientů. Stavět by se měl začít v dubnu 2022, hotový má být v únoru 2024.

2 Doprava

Hned zkraje roku se začne se stavbou dalšího úseku dálnice D3. Bude to 8,5 kilometru od Třebonína ke Kaplici-nádraží na Českokrumlovsku. Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl potvrdil, že tuto část vybuduje společnost Metrostav Infrastructure za 1,9 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2024.

Po celý rok pak budou pokračovat práce na obou částech obchvatu kolem Budějovic a stejně tak je rozestavěná i dálnice D4 na Písecku a ve Středočeském kraji.

Naopak bude hotový další obchvat, a to v Chýnově na Táborsku, kde kolem města povede 3,5 kilometru dlouhá silnice. „Máme všechna povolení a snad se nám podaří i přes skluz dodržet termín dokončení a příští rok na podzim se řidiči svezou po novém,“ prohlásil před časem Mátl.

Na jaře začnou práce také na více než kilometrovém obchvatu kolem Vlachova Březí na Prachaticku. Stát bude odhadem 213 milionů korun a hotovo bude do dvou let. Začít má i budování obchvatu Lišova.

Hejtmanství společně s Českými Budějovicemi by se pak mělo pustit do vybudování další etapy zanádražní komunikace na okraji krajského města. Ta bude sloužit jako sjezd z dálnice D3 směrem k Hodějovicím a Mladému. A Budějovic se týkají i další dopravní projekty, město chce zahájit stavbu nové silnice, která spojí sídliště Máj a Švábův Hrádek.

Ze silnice na železnici. Pokud se nic nezmění, tak by měly letos vlaky začít jezdit po novém úseku Sudoměřice–Votice na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje. Součástí projektu za sedm miliard jsou i dva tunely Mezno a Deboreč, délka nové trati bude 17 kilometrů. Vrcholit budou i práce na dalším úseku železničního koridoru z Budějovic do hlavního města, a to na části Soběslav–Doubí.

Správa železnic se pak hodlá pustit do modernizace nádražní budovy v Táboře a pokračuje i velká rekonstrukce nádraží v Budějovicích.

3 Školství

Jednou z největších výzev v oblasti jihočeského školství je i nadále podpora technického vzdělávání. V posledních letech se k němu ale přidávají také zdravotnické obory, kde je obrovský převis zájemců. Podpory se dočkají také gastro obory, které v covidové době utrpěly velkou ránu.

Tradičně velká částka 180 milionů půjde z krajského Fondu rozvoje školství do budov a přístaveb. Ty se týkají dačického gymnázia nebo budějovické obchodní školy.

„V novém roce se budeme zabývat i řešením nedostatku kapacit jídelen v Písku a domovů mládeže v Krumlově či Třeboni. Rádi bychom také začali s budováním nového zázemí budějovické pedagogicko-psychologické poradny,“ přiblížil náměstek hejtmana Pavel Klíma.

4 Kultura

Kulturní akce budou opět hodně záviset na tom, co umožní epidemická situace a vládní nařízení. K největším událostem roku by měl ale patřit Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který bude od 15. července do 6. srpna.

„Chceme festival dostat více do města a rozšířit lokace i na úkor velmi známých jmen. Momentálně čekáme na potvrzení jedné z hlavních hvězd,“ uvedla manažerka festivalu Radka Kvapil Martiníková.

Další ze stálic na jihu Čech je táborský Mighty Sounds, který je na programu od 8. do 10. července. Zahrají zde folkpunkoví Dropkick Murphys z USA, švédští Royal Republic nebo hardcore punková formace Acidez z Mexika. Z českých interpretů se mohou fanoušci těšit na Redzed, Totální nasazení nebo Circus Brothers.

Od 4. června do 11. září se bude hrát také na otáčivém hledišti v Krumlově. Vstupenky na představení Divotvorný hrnec, Pes baskervillský, Úplně celá česká historie a další lze již nyní zakoupit třeba na webu Jihočeského divadla.

Letos se odehraje také jubilejní 20. ročník open air music festivalu v Přeštěnicích. Hlavní hvězdou akce naplánované od 23. do 25. června bude kapela Lucie. Dále zahrají například Harlej, Arakain s Lucií Bílou či Walda Gang.

5 Památky

Na spoustu novinek se mohou těšit turisté. Na státním zámku v Dačicích na Jindřichohradecku otevřou Sál předků a Společenský sál. Nedaleko odtud na hradě Landštejn budou k vidění omítky se zbytky renesančních sgrafit.

Největší překvapení na návštěvníky bude čekat na zámku v Krumlově. „Po několika letech jsme dokončili restaurování fasád a interiérů Mincovny na druhém zámeckém nádvoří a v druhém patře budovy jsme vytvořili novou zámeckou galerii. Nyní již připravujeme mezinárodní výstavu, při jejíž vernisáži v červnu galerii zpřístupníme,“ sdělil ředitel budějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec.

Velmi očekávaná je rekonstrukce hráze zámeckého rybníka v Červené Lhotě, u níž by se mělo konečně dotáhnout opravy do konce. Těsně před Vánoci se podařilo vybrat projektanta a v letních měsících by se mělo pracovat. Akce bude sama o sobě atraktivní, neboť se poprvé odhalí, jak v roce 1550 hráz při budování vznikala.

6 Města a jejich investice

České Budějovice v roce 2022 počítají s rozsáhlými investicemi za téměř miliardu korun. Za 90 milionů korun chce město postavit parkovací dům u sportovní haly s kapacitou pro 450 vozidel. A měl by začít fungovat kompletní systém řízení dopravy ve městě za desítky milionů.

Dalších 20 milionů Budějovičtí vyčlenili na stavbu nízkoprahového denního centra a noclehárny s kapacitou 20 klientů. Letos začne rekonstrukce budovy městské policie za 96 milionů. Změnit se má podoba parku Dukelská v centru. Nově bude možný přístup k vodě, u břehu budou odpočinkové schody, součástí je i nové dětské hřiště.

V Táboře mají na regeneraci sídliště Nad Lužnicí připravených přes 17 milionů korun. Táborští fotbalisté se dočkají také nové tribuny a šaten na stadionu Svépomoc. Chystají se také rozsáhlé úpravy parkoviště u plaveckého stadionu. V místní části Měšice budou mít pak děti novou přístavbu mateřské školky.

V Písku doufají, že konečně začne stavba plaveckého stadionu. V plánu je i nové pobytové zařízení pro seniory v Sovově ulici za desítky milionů korun. Už jistou investicí je rekonstrukce části Žižkovy ulice za 40 milionů či oprava letního kina za 30 milionů.

S většími akcemi počítají i Strakonice. Jednou z nich je rekonstrukce objektu Na Ostrově, kde vznikne komunitním centrum za 20 milionů. Částku 10 milionů korun přesáhne oprava zastřešení a nosné konstrukce plaveckého bazénu či výstavba skateparku Na Křemelce.

Nejvíce peněz v Jindřichově Hradci dají do modernizace čistírny odpadních vod, a to 60 milionů. V plánu je i oprava silnic na sídlišti Vajgar, u 4. ZŠ nebo další etapa rekonstrukce Václavské ulice. Dalších 15 milionů bude stát vybudování cyklostezky z Rezkovy ulice do Dolního Skrýchova.

V Krumlově se pustí do velké opravy hřbitova či vybudování parkoviště a polopodzemních kontejnerů na sídlišti Špičák.

V Prachaticích za téměř 50 milionů obnoví letní kino, dalších 29 milionů dají na rekonstrukci Štěpánčina parku.