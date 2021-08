Lidé nahlédli do tunelu u Soběslavi, vlaky jím projedou příští rok

Cílem je téměř dokončený 370 metrů dlouhý železniční tunel u nedalekých Zvěrotic, který se v sobotu dopoledne poprvé otevřel lidem.



Na slavnostní představení betonové stavby dorazily desítky návštěvníků, ti si také její podobu většinou chválili.

„Působí na mě opravdu monumentálně, uvnitř tunelu jsem si připadala hrozně malá. Nicméně jsem opravdu ráda, že se daří postupně dokončovat celou trať. Snad už se brzy po ní svezeme do Budějovic bez zbytečných prodlev,“ líčí přímo v ústí tunelu Lenka Trojanová z Tábora, která se do Zvěrotic vypravila s manželem.



V to doufá i ministr dopravy Karel Havlíček, podle něhož budou vlaky po dokončení úseku Doubí – Soběslav na koridoru moci jezdit až 200 kilometrů za hodinu.

„Před pár dny jsem se byl podívat i na tunel Mezno u Sudoměřic u Tábora a nedalekou Deboreč, kde práce postupují podle plánu. Až budou všechny tyto úseky hotové, bude kromě části u Nemanic na Budějovicku na koridoru hotovo,“ přibližuje detaily výstavby koridoru Havlíček.

Budějovice – Praha za 100 minut

Podle něj by se díky aktuálním pracím měla cesta z Prahy do Českých Budějovic zkrátit na sto minut. Pokud nenastanou na stavbách žádné větší komplikace, první vlaky by za tuto dobu mohly dráhu zvládnout už na konci příštího roku. To by měly být v provozu už obě koleje na koridoru mezi Táborem a Voticemi.

„Ale už v srpnu příštího roku chceme zprovoznit v této části jednu kolej. Pak už nezbývá než čekat, až bude v provozu i moderní vlakový zabezpečovač ETCS. Potom zde bude možné jezdit plnou rychlostí,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

S dokončováním zvěrotického tunelu se ulevilo soběslavskému starostovi Jindřichu Bláhovi, podle něhož stavba částečně komplikovala život lidí ve městě.

„Jsem moc rád, že jsme přečkali deštivé dny, kdy se bláto ze stavby dostávalo i do centra města. Chtěl bych ocenit také spolupráci se SŽ a dodavateli, protože ne vždy to bylo jednoduché,“ připomíná starosta.

Na samotný tunel sestavený z desetimetrových betonových monolitů naváže ve směru na Tábor přemostění Černovického potoka dlouhé 830 metrů. Dále trať bude pokračovat estakádou dlouhou 263 metrů, která má překonat Kamenný rybník.

Nejvyššího místa trať dosáhne v oblasti nové zastávky Myslkovice v místě podjezdu pod silnicí do Janova. Celý úsek Soběslav – Doubí, který si lidé o víkendu prohlíželi, měří 8,4 kilometru.

Změní se však také prostor soběslavské vlakové zastávky, kde by měla v příštích letech vyrůst nová výpravní budova.

„Počítáme s tím, že se vrátí do původní podoby, jakou měla přibližně před 200 lety. V této souvislosti vznikne ve městě také nové autobusové nádraží s parkovištěm pro návštěvníky a cestující,“ doplňuje starosta Bláha.