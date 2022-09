Ve strakonické nemocnici plánují urgentní příjem za 200 milionů korun

Nemocnice ve Strakonicích slaví 130 let od založení a chystá další vylepšení areálu. Za posledních deset let proinvestovala více než miliardu korun. Největším plánovaným projektem je výstavba urgentního příjmu, s nímž by chtěli začít na přelomu let 2024 a 2025.