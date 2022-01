Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech zachránil příchod šesti lékařů

„Nemocnice ukončila definitivně boj o svou záchranu a nadále bude poskytovat komplexní lůžkové zdravotní služby pro neodkladné psychiatrické akutní stavy zejména z Jihočeského kraje a pro pacienty od tří do osmnácti let z celé republiky vyžadující následnou péči v oboru dětské a dorostové psychiatrie,“ potvrzuje mluvčí zařízení Jana Sosna Voňavková.

Zatímco loni v nemocnici sloužili jen čtyři kvalifikovaní dětští psychiatři, z toho pouze dvě primářky měly atestaci, od 1. ledna nastoupil nový lékařský tým složený ze šesti lékařů. Nové je i vedení, dosavadní ředitelka a primářka Iva Hodková odešla k 31. prosinci do důchodu.

Dočasně pověřeným ředitelem nemocnice a vedoucím lékařem se stal Michal Goetz, odborník v oboru dětské a dorostové psychiatrie, ceněný i v zahraničí. Přichází z Psychosomatické kliniky v Praze, kde zastával pozici odborného lékaře a zároveň byl i poradcem Národního ústavu pro duševní zdraví.

„Jsem velmi rád, že tato unikátní nemocnice může dále pokračovat a pomáhat dětem. A pevně doufám, že se nám podaří úspěšně navázat na paní ředitelku a primářku Hodkovou, která předává nemocnici ve výborné kondici. Velmi rád bych s novým týmem pokračoval ve všech aktivitách a nabídl opět všem spolupracovníkům kvalitní pracovní prostředí a pacientům maximální péči,“ uvádí Goetz.

Radost ze zažehnání krize neskrývá ani dosavadní ředitelka Hodková.

„Fungovat budou i ambulance fyzioterapie, v provozu zůstává lékárna, klinické laboratoře, výjezdové místo Záchranné služby Jihočeského kraje a výhledově snad bude pokračovat i zavedená ambulance dětské a dorostové psychiatrie. Kolega Goetz je zkušený lékař a je nadějnou zárukou budoucího fungování poměrně složité a specifické nemocnice,“ dodává Hodková.

Spolu s Hodkovou odešla do důchodu i primářka Jana Holendová. Primariát po ní převzala Pavla Novotná, která přichází z Psychiatrické ambulance pro děti, dorost a rodiče v Českých Budějovicích.

Zároveň je soudní znalkyní v odvětví zdravotnictví, oboru psychiatrie se specializací dětská a dorostová psychiatrie. Prostředí DPN Opařany navíc dobře zná, v minulosti tam sloužila jako řadová lékařka.

Zařízení má kapacitu 90 lůžek. V době krize ale bylo schopné obstarat ani ne polovinu pacientů. I v tomto směru by se měla situace postupně lepšit. Nemocnice bude mít sice nadále kapacitu 30 lůžek, postupně by se měl jejich počet zvýšit na šedesát.

Psychiatrie v Budějovicích

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch loni na podzim avizoval, že by jeho resort chtěl, aby vznikla akutní lůžková péče v oblasti dětské psychiatrie také v nemocnici v Českých Budějovicích. Jak v minulosti uvedl hejtman Martin Kuba, Jihočeský kraj se této možnosti nebrání, podmínkou by ale bylo zajištění odborného personálu ze strany ministerstva zdravotnictví.

„Dětských psychiatrů je celkově málo. Je tedy nutné, aby ministerstvo nejprve dokázalo opravdu personál sehnat. My ho tu nemáme, a nejsme proto schopní jako nemocnice nasmlouvat se zdravotní pojišťovnou tuto službu,“ řekl už v minulosti pro MF DNES Kuba.

Akutní dětská psychiatrie by mohla vzniknout v budějovické nemocnici přestavbou budovy současného archivu. Nemalou roli ale hraje i ekonomická stránka.

„Minimálně další dva roky by měla nemocnice v Opařanech fungovat. Připravujeme se na to, že bychom v budoucnu měli rádi plnohodnotné akutní oddělení dětské psychiatrie v budějovické nemocnici. K tomu je potřeba přemístit archiv do nových prostor a současně vybudovat odpovídající zázemí pro nové oddělení. Na to se musí najít peníze, pokud nás stát bude chtít ekonomicky podpořit, budou se hledat zdroje,“ dodává vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Petr Studenovský s tím, že letos tuto akci kraj neplánuje.