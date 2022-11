V Táboře útočí na lidi party mladistvých, mnohé oběti ale nevolají policii

Podle mluvčí táborských policistů Lenky Pokorné muže přepadla nejméně tříčlenná skupinka mladíků, kteří po poškozeném nejprve chtěli cigarety a peníze. Když jim nevyhověl, následovalo fyzické napadení.

„Muž ho neustál a upadl na zem. Mladíci mu poté měli prohledat kapsy a odcizit peněženku s penězi, osobními doklady a platební kartou,“ dodala mluvčí. Muž utrpěl zranění a přišel o pět tisíc korun.

Lidé ale postupně hlásí i další napadení ve městě, v nichž figurují skupinky mladistvých. Přibližně před měsícem na náměstí T. G. Masaryka několik dívek povalilo na zem a zkopalo jedenáctiletou školačku. Na útok posléze upozornila její matka.

„Případy sledujeme, ale pokud bych řekl více o průběhu vyšetřování, mohl bych ho ohrozit. Pracuje na tom více složek,“ sdělil starosta města Štěpán Pavlík.

„Samozřejmě se situací zabýváme i vnitřně. Využíváme pomoci romských poradců, se kterými spolupracujeme už dva roky. Ale to neznamená, že tyto případy má na svědomí jen romská komunita,“ doplnil vedoucí kanceláře starosty Martin Nešuta, který je zároveň bývalým policistou. Největší problém vidí v tom, že lidé ve většině případů událost nenahlásí policii.

Když je napadené dítě, tak se často bojí svěřit. To samé se děje i u seniorů. „Běžně se setkáváme s tím, že člověka vyhledáme a probereme s ním situaci. Ale končíme na tom, že není ochotný podat oznámení na policii. To je samozřejmě obrovský problém. Myslím si, že to, co se děje v Táboře, se děje i v jiných větších městech. Na druhou stranu to nebereme na lehkou váhu. Pokud se ale případy nedostanou k příslušným orgánům, nemohou je ani vyřešit,“ upozornil Nešuta.

Nehrajte si na hrdiny

Problémy s kriminalitou dětí a mladistvých postihly Tábor už před dvěma lety. Velitel strážníků Petr Svoboda tehdy varoval, že nemá smysl hrát si na hrdinu a brát spravedlnost do svých rukou, ale přivolat raději strážníky. To stejné doporučuje nyní starosta města.

„Prevenci se věnujeme v Táboře dlouhodobě. Snažíme se tedy i nyní nabádat obyvatele, aby oznamovali telefonicky každé podezřelé chování nebo okolnosti nasvědčující spáchání závažného protiprávního činu,“ radí Pavlík.

Důležité rovněž je, aby se člověk ve městě nevystavoval zbytečnému riziku útoku. Vyhýbal se neosvětleným místům, volil cestu, kde je více lidí, neukazoval před cizími velkou finanční hotovost a nezůstával na veřejnosti pod silným vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

V reakci na tyto a podobné incidenty prováděli táborští policisté kontrolu míst, kde nejčastěji dochází k protiprávnímu jednání a kde se nejčastěji scházejí skupinky mladých. „Při této akci zkontrolovali 85 lidí, z nichž jeden člověk byl vedený v pátrání po osobách,“ uzavřela mluvčí Pokorná. V kontrolách budou i nadále pokračovat.

Podle mluvčího jihočeských policistů Jiřího Matznera lidé v Táboře od začátku roku nahlásili deset trestných činů, za které mohly osoby mladší 18 let.

„V roce 2021 registrujeme na území města Tábor čtrnáct trestných činů mladistvých pachatelů. Takže kriminalita mládeže tam klesla o čtyřicet procent. Pro upřesnění šlo většinou o krádeže, v jednom případě o loupežné přepadení,“ vypočetl Matzner.

Kriminalisté podle jeho slov aktuálně prověřují také loupežné přepadení ženy na táborském sídlišti Nad Lužnicí z 30. října. „Pachatel je z výchovného ústavu a činu se dopustil sám. Starší ženě chtěl odcizit kabelku. Nedosáhl věku 18 let, takže nemůžeme uvést další podrobnosti,“ dodal Matzner.