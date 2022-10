Přes náměstí jezdí méně aut, ale doprava zhoustla v okolních uličkách

Úpravy zkomplikovaly cestu do práce například Aleně Tampierové, která denně míří do Široké ulice. „Jezdím ze strany od Sadů. Dřív jsem to vzala kolem Černé věže a přes náměstí jsem tu byla za chvilku. Teď to musím objet Hroznovkou, Kněžskou, obkroužit celé náměstí a dojet sem do Široké,“ uvedla obchodnice s tím, že jízda se jí prodloužila o několik minut.

Do Široké pokračují i ta auta, která podle nových značek nesmějí vyjet z náměstí Biskupskou ulicí k Železnému mostu. Po zahnutí vlevo nastává problém. Široká je totiž paradoxně úzká ulice a při zvýšeném provozu se tam auta vyhýbají jen obtížně. Když navíc dorazí zásobování místních obchodů, stává se její průjezd téměř nemožným.

„Dodávky to rychle zasekají. Na protějším chodníku stát nemohou, dostávají za to pokuty. Rychle se snaží vyložit zboží, nebo zastaví těsně u chodníku. To už ale ostatní auta troubí, že neprojedou,“ popsala Věra Kroupová z papírnictví Plojhar.

Podobné to je i v Hroznové ulici. Na rozmezí 50 metrů stojí dopoledne tři dodávky se zbožím pro místní podnikatele. Osobní auto, které má zakázaný průjezd kolem Černé věže a pokračuje proto do Hroznové, pak mezi zásobováním složitě kličkuje.

„Nemáme na jakém základě regulovat průjezdy přilehlými ulicemi. Pokud řidiči nemohou projet jinudy, musí cestou, kde je to povolené,“ sdělila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.

Zatížení přilehlých ulic je podle končícího náměstka primátora Petra Holického (ANO) jedním z efektů, které se projevují postupem času. „Možným řešením by mohlo být vyhrazení parkovacích míst pro zásobování,“ uvažoval náměstek.

Podnikatelé přicházejí o kšefty

Přímo na náměstí aut ubylo. Část stání nahradila zeleň a pěší zóna. S úbytkem parkujících vozů zaznamenaly některé okolní podniky pokles tržeb.

„Je to omezující, nějaká procenta zákazníků nám to vzalo. Hosté, kteří byli zvyklí na náměstí autem zastavit a dát si kávičku, to teď mají složitější. Už v létě u nás trávili méně času, protože nemohli parkovat dlouho,“ nastínila Vendula Bendová z Café Plaza.

Poptávku po zboží zároveň ovlivňuje změna ročního období. „Ochladilo se, takže čaje se prodávají více. Omezení dopravy na nás sice moc vliv nemá, ale lidé si stěžují, protože byli na náměstí zvyklí parkovat,“ vylíčila Jaroslava Ambrožová z prodejny Johanka. Nyní zákazníci zastavují u chodníku před obchodem. „Při výběru zboží hlídají, aby nepřijela policie a nedala jim pokutu,“ osvětlila prodavačka.

Pokuty padají nejen za špatné parkovaní. Mnoho řidičů dopravní značky v okolí náměstí nerespektuje a dále jezdí po staré trase – nově do jednosměrek či pěších zón. „Podle tvrdých dat zhruba deset procent řidičů neoprávněně vjíždí do pěší zóny u Černé věže,“ potvrdil Holický.

Do budoucna se tam počítá s mechanickou zábranou v podobě vyjíždějících sloupků. „Je otázkou, jak intenzivně bude nově sestavená radnice v úpravách pokračovat,“ dodal.

Na dodržování předpisů dohlížejí strážníci. „Když někde stojíme a řidič uvidí uniformu, tak to objede. Spousta lidí ale jezdí postaru podle toho, jak se jim to jeví kratší nebo praktičtější,“ uvedl strážník hlídkující v Krajinské ulici.

Nerespektování dopravních značek se odráží ve statistice městské policie. Vyplývá z ní, že mezi 11. červencem a 29. srpnem policie řešila kolem tisíce přestupků. Za ty mohou řidiči na místě zaplatit pokutu až dva tisíce korun.