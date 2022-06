Za parkování v centru Budějovic budou řidiči platit i přes noc a o víkendu

Tarif parkování se v Českých Budějovicích částečně měnil naposledy letos v dubnu. Od července to bude zase jinak - tentokrát v historickém jádru a nejbližším okolí. Pozorní musí být především ti, kteří nechávají auta třeba na náměstí Přemysla Otakara II. či na Senovážném, kde je skoro sto míst.

Zástupci radnice tak reagují na dlouhodobé požadavky místních obyvatel z centra, kteří sice mají roční parkovací karty, ale často nemohou nikde najít volné místo. Novou úpravou by se to mělo změnit.

Zásadní změnu lze rozdělit na dvě části. První je, že od 1. července budou muset běžní motoristé v těchto místech platit i přes noc, o víkendech a o svátcích. Nyní je parkování v této době zdarma. Například na náměstí Přemysla Otakara II. to bude v době od 18 do 8 hodin 20 korun za hodinu, o víkendu 40 korun za hodinu.

Změna parkování v centru Držitelé dlouhodobých parkovacích oprávnění pro historické jádro Budějovic budou moci od 1. července také přes den bezplatně stát i na tzv. návštěvnických parkovacích místech: Zátkovo nábřeží, Gerstnerova ulice, okolí KD Slavie, Jirsíkova, část Dukelské a Karla IV., U Černé věže, Hroznová, Kněžská, náměstí Přemysla Otakara II. V noci o víkendech a o svátcích pak také bezplatně na parkovišti na Senovážném náměstí. Naopak ostatní řidiči budou muset v těchto místech od 1. července platit také od 18 do 8 hodin i o víkendech a svátcích. Bude to od tří korun za hodinu na Senovážném až po 40 korun za hodinu na náměstí Přemysla Otakara II.

„Předpokládáme, že tato úprava by měla některé motoristy odradit a pro vozidla rezidentů tak bude v centru více místa. A pak je zde druhá důležitá změna, kdy místní bezplatně pouštíme na dosud čistě návštěvnické stání i přes den,“ zdůraznil náměstek primátora Ivo Moravec. Úpravu ceníku na začátku týdne schválili radní.

Pro vysvětlení další novinky jednoduchý příklad: Když budete bydlet třeba v Krajinské a mít dlouhodobé parkovací oprávnění, můžete třeba v poledne zastavit u KD Slavie, auto na volném místě nechat a nic navíc neplatit. Stejné to bude třeba i na Zátkově nábřeží, v části Dukelské či ulice Karla IV., a to na celých 24 hodin. Tato novinka neplatí v centru pouze u Senovážného náměstí, kterého se dotkne jen noční úprava.

Změna ceníku pak celkově dopadne na 173 míst v ulicích centra, dalších 65 na náměstí Přemysla Otakara II. a přes noc 94 na Senovážném. Podrobnosti včetně kompletní tabulky a ceníku budou brzy zveřejněny na webu.

Tato úprava souvisí i s tím, že chce vedení města od července zklidnit dopravu v centru Budějovic, což už dlouho připravuje.

„Ideální by bylo, kdybychom vše spustili najednou právě od 1. července, ale bude záležet na tom, kdy odbor dopravy vydá povolení. Musí vypořádat i připomínky,“ připomněl náměstek primátora Juraj Thoma. Lidé měli možnost posílat námitky v uplynulých týdnech, MF DNES o tom také podrobně psala.

O podobě změn rozhodnou volby

Pokud se podaří vše spustit v létě, radnice počítá s tím, že by první dva měsíce mohly fungovat jako zkušební. Provoz přímo ve městě není přes léto tak silný.

Podle návrhu mají úpravy omezit tranzitní dopravu až o 40 procent. To by znamenalo, že náměstím denně projede zhruba o 1 500 až 2 000 vozidel méně. Dopomoci k tomu mají čtyři hlavní úpravy. Tranzit aut od Sadů do Mánesovy zastaví vznik pěší zóny U Černé věže mezi Hroznovou a Kanovnickou, kudy už nebude běžně možné projíždět. Dále se otočí jednosměrka v Kněžské, nově bude směřovat ze Široké do ulice Karla IV.

V Biskupské zamezí výjezdu z náměstí do ulice F. A. Gerstnera. A na severní straně náměstí zruší parkovací místa a nahradí je relaxační zónou. Část míst naopak řidiči získají na straně u radnice. Opatření budou nastavená tak, aby dopravní obsluha fungovala i nadále ve standardním režimu.

Po zkušebním období nastane zlomový podzim a půjde také o to, kdo vyhraje komunální volby. Zklidnění centra v navržené podobě totiž nemá podporu napříč politickými stranami. Někteří politici se netají tím, že pokud dostanou možnost, tak úpravy zase zruší.