Roklanská chata se letos bourat nebude, řekl ministr po návštěvě Šumavy

Ministr životního prostředí Petr Hladík vyrazil na Šumavu společně se zástupci obcí, obou krajů a senátory. O Roklanské chatě prohlásil, že nevypadá dobře.

„Na jednání jsme se shodli, že necháme třemi odborníky posoudit aktuální stav chaty. Požádáme akademické pracoviště o prověření její historie. Dodnes není jasné, proč vznikla a k čemu měla být původně používána,“ prohlásil Hladík.

Chata stojí kousek od hranic s Německem v oblasti, která je klidovým územím. „Řešili jsme, zda by bylo možné ji přenést na jiné území, které by bylo lidem přístupné. Veřejnost by tam mohl ve vymezené části roku provádět průvodce,“ naznačil Hladík.

Ministr dodal, že on ani ředitel parku Pavel Hubený nepočítají s tím, že by se letos přistoupilo k demolici chaty. Správa šumavského parku přitom dostala v první polovině července povolení k jejímu zbourání od stavebního úřadu v Kašperských Horách. Roklanská chata byla postavená ve 30. letech minulého století a někteří turisté proti demolici protestují.

Roklanská chata není běžně přístupná. Z české strany k ní nevede turistická trasa, od poloviny července do poloviny listopadu se k ní dá dostat jen z německé strany. Jak potvrdil mluvčí parku Jan Dvořák, chata je napadená dřevomorkou a je v takovém stavu, který ji činí nebezpečnou.

Ministr na tiskové konferenci také prohlásil, že se účastníci dnešního jednání shodli na zpřístupnění Luzenského údolí a Modrého sloupu. O otevření atraktivní turistické trasy se jedná už řadu let.