Vyhrál tetřev. Zchátralá legenda Šumavy má jít k zemi, přišel demoliční výměr

Park, jemuž chata postavená v 30. letech minulého století od roku 1993 patří a který kvůli jejímu havarijnímu stavu usiluje o její zbourání, dostal ve středu od stavebního úřadu v Kašperských Horách demoliční výměr na chatu. Potvrdil to mluvčí parku Jan Dvořák.

Proti demolici chaty jsou ale například turisté i někteří politici. Správci parku jsou nyní připraveni vypsat výběrové řízení, aby co nejdříve sehnali firmu, která chatu rozebere a materiál odvozí.

Kvůli ochraně přírody, především tetřeva hlušce, to lze provést pouze od 1. srpna do konce října. Demoliční výměr navíc platí jen jeden rok. Se situací kolem chaty se chce příští týden seznámit při své návštěvě ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Roklanská chata není běžně přístupná. Z české strany k ní nevede turistická trasa, od poloviny července do poloviny listopadu se k ní dá dostat z německé strany přes hraniční chodník. Chata je však nepřístupná a je v takovém stavu, že je už nebezpečná, řekl Dvořák.

„I přes zákaz se do ní ale turisté stále pokoušejí dostat. Naši strážci musí pravidelně obnovovat zatlučená okna. Stavba je ale opravdu v tak dezolátním stavu, že tam může hrozit nebezpečí ohrožení života nebo zdraví,“ uvedl. O napadení chaty dřevomorkou se ví od roku 2003, v roce 2013 bylo poprvé navrženo zbourání stavby a postavení nové chaty.

O vydání demoličního výměru správa parku požádala poprvé loni v létě. Kašperskohorský stavební úřad pak letos v lednu žádost zamítl. Podle jeho tehdejšího rozhodnutí park dostatečně neprokázal vlastnictví chaty. Park se odvolal ke krajskému úřadu, který mu dal za pravdu a věc se zhruba v dubnu znovu dostala na úřad do Kašperských Hor.

„Původně jsme očekávali, že stavební úřad rozhodne někdy do poloviny nebo do konce května. Když jsme rozhodnutí nedostali, podali jsme na krajský úřad už podruhé stížnost na nečinnost stavebního úřadu. Nakonec jsme ale dnes dostali demoliční výměr,“ konstatoval Dvořák. Demolice podle něj bude stát několik milionů korun.

Petice má přes 5 300 podpisů

Proti zbourání chaty se postavil například Klub českých turistů (KČT). Vznikla i petice, která má přes 5 300 podpisů. „O tom, že je demoliční výměr, nic nevím. Musíme se poradit, co bude dál. Určitě se zbouráním nesouhlasíme. Myslíme si, že to byla chata, která byla postavena před lety a měla by se zachovat i pro další generaci a jednou by se mohla zase třeba používat,“ řekl místopředseda KČT Ladislav Macka.

„Přijde mi nesprávné, že chce správa parku bourat sto let starou chatu českých turistů, která do krajiny patří a je součástí Šumavy. To, že nyní park říká, že tam žije chráněný tetřev, a proto tam nesmí chodit lidé, neznamená, že se to třeba za deset let nezmění. Třeba bude jeho populace tak silná, že tam budou moci turisté jít, stejně jako je to na bavorské straně,“ argumentoval už dříve senátor za Šumavu Tomáš Jirsa, který je iniciátorem petice za záchranu Roklanské chaty.

Ministerstvo kultury v minulosti zamítlo návrh soukromé osoby na vyhlášení chaty kulturní památkou. „Část veřejnosti s demolicí nesouhlasí, naše argumenty jsou ale jasné – chatu stavebně nelze zachránit a to území, ve kterém je, nedovoluje, aby se opravovala nebo aby se stavěla chata nová,“ řekl Dvořák. Velká studie posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, v roce 2018 nepovolila postavení nové chaty, ale ani zpřístupnění turistické trasy k ní. Důvodem je ochrana populace tetřeva hlušce.

Chatu v blízkosti hranic s Německem postavilo Ředitelství státních lesů a statků v letech 1936 až 1937. Chtělo nahradit chátrající Roklanskou hájenku opodál. V roce 1938 chatu zabralo Německo jako součást Sudet. Po roce 1945 ji Německo pravděpodobně vrátilo Státním lesům a od roku 1949 sloužila jako zařízení k ostraze státní hranice. V roce 1993 ji převzala Správa NP Šumava a používala ji k občasnému přespání výzkumníků a jako loveckou chatu.