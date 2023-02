Průvody masek obejdou vesnice i města, začíná masopustní veselí

Veselá muzika, průvody masek a hodování. Přestože masopustní období trvá téměř už čtyři týdny, to hlavní v podobě průvodů teprve přijde. Jako první si tento tradiční zvyk užijí lidé v Nesměni na Českobudějovicku.

„Průvody máme tradičně dva. Jeden hlavní v Ločenicích a druhý v Nesměni, který připadá na sobotu 4. února. Mezi osmou a devátou hodinou se koledníci sejdou u domu místostarosty, kde si vyzvednou povolení, aby tradiční růžičková koleda mohla začít,“ přibližuje starosta Ločenic Jaroslav Bína.

Podobně si v sobotu užijí tradiční zvyk i v Rájově na Krumlovsku. Sraz masek tam bude ve 12.30 hodin v restauraci Na Kovárně.

Příští týden následuje masopust třeba ve Františkově na Jindřichohradecku. Zájemci mohou navštívit také Skály u Protivína na Písecku, kde 36. ročník masopustní veselice zahájí v 9 hodin vepřovými hody. Maškarní průvod s Prácheňskou kapelou vyrazí v půl jedenácté. Odpoledne pak obsadí obecní sál dětský karneval, který večer vystřídá bál s kapelou Kik band. Vstupné vyjde na sto korun. Návštěvníci v masce zaplatí o polovinu méně.

Nejvíce průvodů pak čeká Jihočechy třetí únorový víkend. Na Jindřichohradecku bude veselo třeba v Klikově, Tušti či Dvorech. Pozadu nezůstanou ani v Ločenicích či Miroticích na Písecku.

Slogan zní Bakus for president

Již 161. ročník masopustu pořádají v sobotu 18. února v Milevsku. Příprava ale začne už ve čtvrtek. „Masky budou obcházet město a zvát k účastni na sobotním průvodu. V pátek se můžete těšit na Bakusův průvod, při kterém za doprovodu veselé muziky maškary oslaví získání klíče a převzetí vlády nad městem,“ upřesňuje za kulturní středisko města Lenka Košatková.

Hlavní program se odehraje v sobotu na náměstí Edvarda Beneše, kde od 9 hodin bude připravený jarmark a zabijačkové hody. „Samotný průvod vyjde ve 14 hodin od domu kultury a po tradiční trase od ulice Nádražní, Havlíčkovy až přes Riegerovu ulici dorazí okolo 15. hodiny na náměstí,“ přibližuje.

Ústřední postavou milevské tradice je takzvaný Bakus, kterého maškary na náměstí nakonec symbolicky usmrtí. „Pokud si bude někdo chtít zapůjčit masku, může navštívit půjčovnu maškarního sdružení. Ta bude otevřená od 8. do 28. února vždy ve středu od 17 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 11 hodin. Masku je možné zapůjčit i v den průvodu, a to od 10 hodin,“ nabízí Košatková. Letos zvolili organizátoři slogan Bakus for president, který ovlivnily prezidentské volby.

Pestrý program připravují také v Českém Krumlově. V neděli 19. února vystoupí v půl druhé na dvoře klášterů dětský folklorní soubor Jitřenka, který předvede oblíbenou růžičkovou koledu z regionu Doudlebska. Samotný průvod projde centrem až v úterý 21. února. Koledníky doprovodí Krumlovská dudácká muzika s kapelou Lakomá Barka. Na náměstí Svornosti zahraje také Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov.

„Téma letošního průvodu zní Labyrintem města a je inspirované dílem Jana Amose Komenského. Žáci místní ZUŠ si od prosince připravují kolem 70 nových masek. K vidění budou i práce studentů SUPŠ svaté Anežky České či masky z předchozích let,“ upřesňuje mluvčí města Petra Nestávalová.

Po dvouleté odmlce ovládne masopust i Nové Hrady na Českobudějovicku. Třetí únorový víkend nabídne tři koledy – růžičkovou, jalovcovou a slaměnou. Každou z nich specifikují jiné klobouky koledníků a jsou odstupňované jejich věkem. Koledníky tam vede střapatá matka masopustu, která má v ruce cep. Ukazuje, kam se půjde, kde se udělá kolečko a zatancuje.

„Za ní jde hejtman a rychtář, který kolečka vyvolává. Dva konšelé mají přes rameno dřevěnou flintu, drží nad skupinou ochranu. Kromě tanečníků jdou úplně vzadu dva s brašnou, kteří vybírají peníze,“ popisuje předseda spolku Masopust Nové Hrady Ivan Dorotovič. Sobotní program uzavře od 19 hodin taneční zábava v hotelu Máj, kde zahraje skupina Midi a Jižani.

Neděle nabídne stejný program bez večerní zábavy. Na závěr koledníci masopust pohřbí v hotelu Máj. „Jsou to u nás opravdu veliké oslavy. Dokonce se nám hlásí rekordní množství masek. Covidové roky nám vše zabrzdily a nyní na první schůzce to vypadá na veliký zájem,“ těší Dorotoviče, který doplňuje, že náklady na akci se podle něj letos vyšplhají na 208 tisíc korun.