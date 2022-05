Lipno už brázdí dva ze tří přívozů, objednat si na nich lze i pohřeb

Hraničář jezdí z Frymburku do Frýdavy každou hodinu od 9.00 do 17.00. Jeho provozovatel Antonín Labaj ho před sezonou opravil a investoval do něj 200 tisíc korun.

„Byl to servis motoru, oprava hydrauliky, nové hřídele, nátěry, oprava chlazení či spojek a tak dále,“ vyjmenoval Labaj s tím, že upravené je také pobřeží na frymburské straně. Kvůli narůstajícím cenám pohonných hmot musel zdražit. Jízdní řád zájemci naleznou na webu privozfrymburk.cz.

Antonín Labaj stejně jako v minulých letech chystá na přívozu kulturní program, ve večerních hodinách koncerty a dle poptávky vyhlídkové plavby, svatby a pohřby. Pomůže mu to jako přivýdělek.

„Rok 2021 pro nás nebyl dobrý. Na jaře a na podzim jsme skončili kvůli omezování ve ztrátě, léto bylo průměrné i kvůli horšímu počasí,“ doplnil.

Až do konce října pak bude plout přívoz Šumava, který vozí turisty v úseku z Dolní Vltavice do Kyselova. Jízdní řád je na www.privoz-lipno.cz.

A až závěrem května by se měl dostat do provozu Pionýr na trase z Horní Plané do Bližší Lhoty. Opravují ho od podzimu loňského roku. Cena prací je přibližně pět milionů korun a je to největší zásah za dobu fungování lodě, což je 50 let.

„Přesný termín spuštění na vodu zatím nemáme. Nyní montujeme pohony a vybavení,“ uvedl Petr Tahotný, vedoucí hospodářsko správního odboru města Horní Planá. Na lodi vyměnili její plášť pod čarou ponoru, dále jsou nové třeba kovové pláště paluby i kormidla.

Vzhledem k vývoji cen nafty a benzinu musí i zde v letošním roce zdražit jízdné. Jeden pasažér platil loni 15 korun, letos to bude 20. Suma za zaplacení mimořádné jízdy se zvedla ze 150 na 250 korun Více informací je na www.horniplana.cz/prevoz.