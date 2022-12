Mladí kuchaři z Písku vaří v novém gastrostudiu s moderními technologiemi

V něm se budoucí kuchaři mohou připravit na své povolání. V takzvaném gastrostudiu, jak novému výukovému prostoru říká hned od začátku vedení školy, se můžou už od října připravovat různé kulinářské speciality.

Nechybí v něm místnost se šesti stanovišti, kde si žáci mohou vyzkoušet vaření na elektřině, plynu nebo indukční desce. K dispozici ale mají také moderní typ konvektomatu nebo takzvanou chytrou pánev. K dispozici je i mycí místnost či zázemí s malou učebnou a kanceláří.

Cena stoupla na 15 milionů

„Slibujeme si od toho, že absolventi gastronomických oborů od nás budou odcházet s takovými praktickými dovednostmi, s nimiž nebudou mít problém s uplatněním na trhu práce. Zde si zkusí řadu dostupných technologií a naučí se vařit na všech zdrojích tepla. Věřím, že až naše studio uvidí více lidí, tak se v Písku a okolí zvýší zájem o gastronomické obory,“ doufá ředitelka písecké školy Zuzana Sýbková.

Kuchařští učni až do letošního podzimu pracovali v sedmnáct let staré učebně, kde bylo množství vybavení už zastaralé. „A to jsme přitom tehdy měli vše nové a moderní. Velkým impulzem pro stavbu centra pro nás bylo zapojení do projektů Kulinářské umění a Kulinářská akademie. Uvědomovali jsme si, že pokud máme učit kuchaře moderně, potřebujeme jiné vybavení a prostory, než jaké jsme měli doposud,“ zdůrazňuje zástupce ředitelky Zdeněk Kalinovský.

První konkrétní kroky k vybudování nového kuchařského zázemí podnikla škola už v roce 2017, kdy se uvolnil byt po školníkovi, který zrovna odcházel do důchodu a jeho nástupce se do něj nepřestěhoval. „Mladí učni prostor začali okamžitě využívat, jenže jsme potřebovali zapracovat na vybavení. O dva roky později už jsme připravovali projekt a loni sháněli peníze,“ pokračuje Kalinovský.

Původně moderní výukové středisko mělo školu vyjít na 11,5 milionu korun. Jenže kvůli stále se zvyšujícím nákladům na materiály i vybavení nakonec škola musela požádat svého zřizovatele, tedy Jihočeský kraj, aby z rezerv přesunul další peníze na investice. Nakonec celá stavba vyšla na téměř 15 milionů.

„I tak je úžasné, že si škola na vše sama našetřila. To je v dnešní době umění,“ oceňuje Hana Šímová, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje. Stavební dělníci si plochu o výměře bezmála dvě stě čtverečních metrů přebírali v dubnu letošního roku a v říjnu mohlo vedení školy nový prostor kolaudovat.

„V té době jsme začali s vícero stavebními úpravami, protože budova pochází už z roku 1874. Ve školníkově bytě dokonce pod parketami ani nebyl beton,“ přidává Kalinovský. Na některé přístroje se však nově museli připravit i samotní odborníci a učitelé. Týká se to například moderního konvektomatu, s nímž se běžně na školách učni nesetkávají.

„A pokud se s ním neseznámí tady, budou mít v prvním zaměstnaní v kuchyni problém. Přitom takové technologie práci v kuchyni ulehčí. Jsme moc rádi, že tu takové vybavení máme, naše gastroobory si jej bezesporu zaslouží,“ dodává ředitelka Sýbková.