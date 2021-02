Snižte rychlost v křižovatce. Osmdesátka je moc, upozorňují lidé z Měšic

Upozorňují na to už řadu let. Vyjíždět z Měšic nebo od Svaté Anny na silnici první třídy je nebezpečné. Ze směru od Chýnova i od Tábora jezdí auta velmi rychle, ve velkém překračují i maximální povolenou rychlost 80 kilometrů v hodině.

Místní proto žádají: „Ať se na křižovatce na obchvatu Tábora jezdí padesátkou.“

Nižší rychlost tam nedávno zažili. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kterému silnice patří, minulý rok snížilo v místě počet pruhů ze čtyř na dva, právě kvůli bezpečnosti. Při úpravách platila padesátka, pak však vrátili původní osmdesátikilometrovou rychlost.

Obyvatelé táborské části Měšice tak nyní podepisují petici, kterou předají ŘSD. Chtějí na křižovatce ustálit 50 kilometrů v hodině. Podepsalo ji prozatím přes sto lidí. „Ano, tato křižovatka je šílená. Bydlíme zde přes dvacet let a zažili jsme zde již velmi mnoho vážných dopravních nehod,“ okomentoval pod peticí Karel H.

Přidávají se další. „Pokaždé, když tudy projíždím, zůstává mi rozum stát nad tou osmdesátkou. Nedávno zde byla rychlost dočasně snížená kvůli opravám. Nemile mě překvapilo, že se osmdesátka vrátila,“ odůvodnila svůj podpis na petici paní Miroslava.

Za pravdu místním dává mapa nehod Centra dopravního výzkumu. Od začátku roku 2010 se u křižovatky stalo dvacet bouraček.

Dvě z toho skončily těžkým zraněním, naposledy v říjnu 2018, kdy havárii odnesl řidič nákladního vozu při střetu s dalšími dvěma vozidly. Nehoda se tam stala i po nedávném navrácení vyšší rychlosti.

Křižovatka leží poblíž vlakové zastávky Tábor-Měšice. Osadní výbor v Měšicích v textu petice zároveň poukazuje na překračování hlukových limitů. To je kromě bezpečnosti další důvod, proč žádají snížení rychlosti.

Situaci už řešila i Rada města Tábora. Rozhodla, že obyvatele podpoří a rovněž ŘSD požádá o padesátikilometrovou rychlost.

Křižovatka je na obchvatu Tábora.

„V minulosti jsme měli i jiné představy, navrhovali jsme třeba semafory pro vyjíždějí z obou stran, ale přes vyšší dopravní orgány to neprošlo. Žádali jsme také o stavbu okružní křižovatky, to by připadalo nejlepší i některým občanům, ale ani to nevyšlo, ŘSD mělo jiné výzkumy,“ informovala místostarostka Michaela Petrová. „Město se tedy vyjádří tak, že si rovněž přeje snížení rychlosti. Nejde jen o osobní automobily, ale i bezpečnost při výjezdu MHD ze zastávky,“ dodává.

Právě autobusy hromadné dopravy mají nyní u křižovatky problémy. Společnost Comett Plus, která provozuje MHD pro Tábor, Sezimovo Ústí i Planou nad Lužnicí, již vyjádření na ŘSD poslala. Stojí v něm, že největší problém je pro řidiče autobusů výjezd z ulice Průhon do směru na Chýnov. V obou směrech vozidla jezdí na hraně povolené osmdesátky. Řidiči Comettu si při snížení rychlosti na padesátku pochvalovali jednodušší a bezpečnější průjezd.

Při zúžení ze čtyř na dva pruhy vznikly nové – odbočovací a připojovací. „Vlivem redukce jízdních pruhů se ztížilo obsloužení zastávky Tábor, Měšice, V Průhonu. Je směrem Planá nad Lužnicí a je těsně za hranicí křižovatky. Aby autobus na místo zajel, musí těsně za křižovatkou výrazně zpomalit a z přímého pruhu přejet přes připojovací do prostoru zastávky,“ popisuje ve vyjádření za Comett Plus Aleš Melich. V opačném směru je pro autobus obtížné zařadit se opět do průběžného pruhu, když jím auta jezdí rychle.

Melich konzultoval situaci i s Policií ČR v Táboře. Dozvěděl se, že momentálně je v místě zkušební provoz, který následně vyhodnotí. Dopravní společnost apeluje na snížení maximální povolené rychlosti.

S policií nyní bude diskutovat i ŘSD.

„Jsme s nimi domluvení na jednání, jakmile skončí nouzový stav nebo bude příhodná situace. Schůzku organizuje policie. Na základě výsledků jednání provedeme patřičná opatření,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Ředitelství obdrží právě i petici obyvatel.