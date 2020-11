Za dva měsíce dvě smrtelné nehody, podle ŘSD je ale křižovatka v pořádku

Na křižovatce silnic I/50 a II/432 poblíž benzinové čerpací stanice Motrans se dnes kolem půl šesté ráno srazila dvě osobní auta, ve kterých cestovali celkem čtyři lidé.

Jeden z řidičů na místě zemřel. Zbyli tři lidé skončili v péči záchranářů. Vážně zraněného mladého muže transportovali vrtulníkem do traumacentra Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích.

Další pacient středního věku, jehož zranění byla také vážná, byl převezen na urgentní příjem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Třetího ze zraněných převezla sanitka do nemocnice v Uherském Hradišti s pohmožděným hrudníkem, podle záchranářů šlo spíše o lehčí zranění.

„Příčiny a bližší okolnosti tragické dopravní nehody jsou nadále předmětem šetření kroměřížských kriminalistů a dopravních policistů. Nicméně na základě zjištěných skutečností je pravděpodobné, že řidič přijíždějící ve směru od Střílek nedal na křižovatce přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici,“ sdělil portálu iDNES.cz policejní mluvčí Petr Jaroš.

Stejnou příčinu měla nehoda, které se na tomtéž místě stala v září. Tehdy řidič osobního auta, který vyjížděl z vedlejší silnice od Střílek, nedal přednost nákladnímu vozidlu jedoucímu po hlavní silnici od Uherského Hradiště, a vjel mu do jízdní dráhy.



O život přišla šestasedmdesátiletá spolujezdkyně z osobního vozidla, o tři roky starší řidič utrpěl těžké zranění, vrtulník ho přepravil do nemocnice v Brně.

Expert: Problém by vyřešila kruhová křižovatka

Na stejné křižovatce se staly vážné nehody také v minulosti. Například před deseti lety zde zemřel osmnáctiletý spolujezdec z auta, jehož řidič při výjezdu z vedlejší silnice nedal přednost motorce. Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně utrpěli vážná zranění.

„Od roku 2010 jsme přímo na uvedené křižovatce u Střílek zaevidovali dvanáct dopravních nehod, devět z nich bylo s následky na zdraví. Tři lidé zde zemřeli, dalších 21 jich bylo zraněno,“ poznamenal policejní mluvčí.

Podle Zdeňka Patíka, krajského koordinátora BESIP, což je oddělení ministerstva dopravy zabývající se bezpečností na silnicích, je potřeba křižovatku u Střílek změnit.

„Z pohledu dopravního značení je tam vše, co má být. Rychlost na hlavní silnici je snížená na sedmdesátku, což ale stejně spousta řidičů nerespektuje, zvlášť při sjíždění z kopce od buchlovských hor. Například méně zkušený řidič pak dokáže hůř odhadnout, jestli se k němu auto blíží rychlostí 70, 90 nebo ještě rychleji, a adekvátně tomu zareagovat,“ upozornil Patík.

„Kompetentní instituce by se měly zamyslet a buď na příjezdy z vedlejších cest umístit balisety (zeleno-bílé plastové sloupky), které místo pocitově zúží a řidiče nabádají k zastavení. Anebo úplně nejlépe křižovatku přebudovat na kruhovou, což by problém definitivně vyřešilo,“ doplnil.

6. září 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR ale úpravy zmíněné křižovatky neplánuje.

„Aktuálně žádné bezpečnostní opatření v tomto úseku neevidujeme a nemáme hlášeno od Policie ČR ani od Krajského úřadu Zlínského kraje. Komunikace I/50, která je v kompetenci Správy Zlín ŘSD, je v tomto úseku řádně značená a udržovaná. K nehodám zde bohužel dochází v důsledku nerespektování dopravního značení,“ uvedla na dotaz portálu iDNES.cz mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Starosta navrhuje instalovat na hlavní tah radar

Vyvolat jednání však brzy můžou policisté. „U křižovatky udělají naši odborníci vlastní bezpečnostní inspekci a správci komunikace případně doporučíme zpracování bezpečnostního auditu, ze kterého by vyplynuly případné závady dané křižovatky,“ poznamenal policejní mluvčí Jaroš.

Podle starosty Střílek Viktora Ganjuškina úřady už asi před dvaceti lety plánovaly vznik mimoúrovňové křižovatky, se kterou tak stále musí počítat i územní plán obce, kolem tohoto plánu se ale nic neděje.

„Osobně si myslím, že při vyjíždění z vedlejších cest jsou tady rozhledové poměry dobré, vidíte vlevo i vpravo docela daleko. Pokud ve výhledu překážejí nějaké stromy, silničáři je ořezávají. Ty nehody asi vznikají kombinací nepozornosti řidičů a vysoké rychlosti aut na silnici první třídy,“ uvažuje Ganjuškin.

„Vzhledem k tomu, že policejní měření rychlosti není účinné, říkám si, jestli by nestálo za to umístit na hlavní tah u křižovatky stacionární radar. Pokud by se podařilo snížit rychlost aut přijíždějících shora, od Hradiště, mohlo by to pomoct,“ věří starosta.