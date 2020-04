Nejrizikovějším místem českých silnic je křižovatka u Poďous

Žebříček sestavila pojišťovna Allianz, která vychází z údajů policejní databáze dopravních nehod. Žebříček nebere v potaz nebezpečné úseky, které už figurují v předchozích žebříčcích.

Analýza dopadla nejhůře pro křižovatku na silnici I/2 ve Středočeském kraji poblíž obce Bečváry. Severně od vesnice Poďousy, která je součástí tohoto správního celku, došlo loni celkem ke 13 nehodám, z toho dvě byly vážné. Tři lidé si odsud odnesli těžká zranění, 17 lidí utrpělo lehká. Zajímavé je, že žádná z havárií se neodehrála v lednu, únoru, říjnu a listopadu, kdy naopak tradičně povětrnostní podmínky řidičům příliš nepřejí. V prosinci taktéž došlo „pouze“ k jedné havárii.

Druhou nejhorší novou lokalitou roku 2019 je Jestřebí v Libereckém kraji. Jde o křižovatku na silnici I/9, která je sice z hlediska aktuální metodiky novým nehodovým místem, ale byla jako problematická vysledována už před více než deseti lety. V západní části města se tam loni stalo deset nehod, z toho dvě vážné. Dva lidé se zde těžce zranili a 11 si odneslo zranění lehčího rázu.

Třetí nový nejrizikovější úsek byl v Královéhradeckém kraji, v katastru obce Dobruška. Na křižovatce jihovýchodně od města se loni stalo sedm nehod, z nichž dvě byly vážné. Jeden člověk při nich na místě zemřel, jeden se těžce zranil a dva se zranili lehce.

Silničáři a policie budou rizikové místo zkoumat

Zatím poslední tragická nehoda se tam stala 23. října 2019. Při nehodě dvou vozidel tam zemřel osmašedesátiletý řidič osobního auta, který při odbočování vlevo na hlavní silnici nedal přednost nákladnímu vozidlu.

Policie dala silničářům podnět, aby se zvýšením bezpečnosti na křižovatce silnic I/14 a II/298 na okraji Dobrušky na Rychnovsku zabývali. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) považuje úsek za přehledný a ze stavebně-technického hlediska bez závad.

„Policie dala podnět ŘSD, a to na úpravu vodorovného a svislého značení. Některé bezpečností prvky tam už jsou. V úvahu připadá zvýraznění bezpečnostních prvků a snížení rychlosti,“ řekla policejní mluvčí Alena Kacálková.

V obou směrech je tam nejvyšší povolená rychlost jízdy 90 km/h. Frekventovaná silnice I/14 slouží jako tranzitní komunikace pro lidi, kteří dojíždějí do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny na Rychnovsku, kde je automobilka Škoda-Auto a řada dodavatelských firem.

Silničáři by na podnět policie mohli zahájit bezpečností inspekci, aby zjistili možné nedostatky. „Na základě studií bychom pak přistoupili k potřebný úpravám. My jako správci silnice první třídy máme za to, že naše silnice je tam v pořádku a není důvod k tomu, aby se tam nehody vyskytovaly v takové míře, jak se tam zřejmě vyskytují,“ řekl Zdeněk Kos z královéhradeckého ŘSD.

Podle něj je silnice přehledná, což ale neznamená, že musí být bezpečná. „Někdy to může být na závadu, protože řidiči jsou si tam až příliš jisti,“ řekl Kos.

Nebezpečná místa jsou ve všech krajích

Z první desítky nejnebezpečnějších úseků se loni dva objevily ve Středočeském, dva v Libereckém a dva v Jihočeském kraji. Po jedné příčce mají kraje Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina.



Analýza vychází z veřejně přístupné databáze dopravních nehod v ČR evidovaných Policií ČR. Podmínkou pro zařazení konkrétního místa do statistiky jsou aspoň dvě na sobě navzájem nezávislé dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo smrtí, mezi nimiž nebyla vzdálenost větší než 100 metrů. „Seznam vznikl ve spolupráci s brněnskou projekční kanceláří HBH,“ uvádí mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.



„Pro určení pořadí žebříčku byl důležitý zaprvé počet nehod, při kterých ve vybraném úseku došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění; počet nehod s jakýmkoli jiným zraněním; počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné nebo těžké zranění; závažnost ostatních zranění; a počet ostatních nehod v dané lokalitě,“ vypočítává.

Nejhorší desítka nových lokalit je rovnoměrně rozdělena mezi křižovatky a volné úseky. „Oproti roku 2018, kdy byly nehodové lokality nejvíce soustředěny do Středočeského a Českobudějovického kraje, jsou v roce 2019 lokality rozptýleny mnohem rovnoměrněji po celé České republice,“ uvádí Jaroslav Heinrich z HBH. „Zároveň poprvé za celou dobu zpracování této zprávy nebylo identifikováno žádné místo, ve kterém by v daném roce došlo ke třem různým nehodám s úmrtím, nebo těžkým zraněním.“