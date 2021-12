V budějovickém krematoriu jedou na tři směny, v dalších v kraji je klid

V Jihočeském kraji přibylo v úterý 1 611 lidí nakažených koronavirem. Celkově se tak číslo vyšplhalo na 132 475 nemocných. S covidem na jihu Čech zemřelo 1 932 lidí. A spolu se zvyšujícími se čísly roste i počet žehů v českobudějovickém krematoriu.

Zatímco běžně tam zpopelňují deset až dvanáct těl za den, v posledních dvou týdnech jich bylo i 27. Pracovníci proto museli nastoupit na třísměnný provoz.

„Když čísla takto vzrostou, v jednom dnu to nestihneme v jedné peci, která má určitou kapacitu. Proto běžně pálíme na dvě směny a stíháme v pohodě, ve středu 17. listopadu jsme přidávali na tři a pec jela i přes noc až do soboty, kdy normálně nepracujeme. Stejná situace se opakovala od středy do soboty v uplynulém týdnu,“ potvrzuje vedoucí Pohřebního ústavu města České Budějovice Kateřina Vrbová s tím, že teď žehy pokračovaly do sobotního rána, ale nebylo jich tolik jako o předešlém víkendu.

„Určitě to má souvislost s pandemií. Počítám s tím, že počty budou ještě narůstat. Zatím ale stíháme,“ míní Vrbová. Situaci nepřidává ani fakt, že v krematoriu funguje jen jedna pec. Druhá má sice za sebou generální opravu, kvůli reklamaci související s nedodělky a vadami je ale stále mimo provoz.

„Situace se bude horšit a ovlivňuje ji i to, že loni nám neonemocněl žádný ze zaměstnanců covidem. V pohřebním ústavu pracuje 30 lidí a teď šest z nich má koronavirus. Podotýkám, že pět z nich je neočkovaných,“ říká Vrbová s tím, že kromě povinného testování v zaměstnání rozdala kvůli udržení provozu zaměstnancům ještě čtyři antigenní testy navíc domů. „Aby se otestovali v případě, že jim není dobře, a do práce vůbec nechodili,“ dodává.

Víc práce teď měli i v Blatné. Podle vedoucí střediska krematoria Evy Bezpalcové ale nebyl nárůst počtu žehů nijak významný. „Zhruba dvakrát v týdnu posilujeme a pálíme i při odpolední směně. Každý rok bývá říjen, listopad a prosinec silnější co do počtu úmrtí. Doufám, že s pandemií covidu to letos nebude výrazněji horší než v letech před pandemií,“ přeje si Bezpalcová.

V Hradci doufají, že se nevrátí jarní nápor

Že se nebude opakovat stejná situace, jakou zažili na začátku roku, doufají i v krematoriu v Jindřichově Hradci. Pracovníci tu těla zpopelňovali nepřetržitě a střídali se ve dvou dvanáctihodinových směnách. Běžně přitom před pandemií pec zapínali jen třikrát týdně.

V současnosti krematorium funguje znovu v normálním režimu. „Hrozné to bylo do dubna. Bylo to dané nejen covidem, ale i tím, že jsme kvůli odstavení pecí vypomáhali táborskému krematoriu. Pak se situace zklidnila a zatím nepociťujeme žádný nápor. Pálíme na jednu směnu a pouze dvakrát, maximálně třikrát týdně. Snad to tak i zůstane,“ hodnotí vedoucí Správy krematoria a pohřebiště Jindřichův Hradec Hana Palusková.

Pece v táborském krematoriu už fungují. Ale jak říká jednatel pohřební služby a krematoria Josef Melich, zatím je klid a doba je srovnatelná s časy před pandemií covidu.

„Nejezdíme ani pro těla do nemocnice, že by tam měli nějak hodně zemřelých. Na tom je vidět, že se lidé nechávají očkovat a funguje to,“ zamýšlí se Melich, který naopak zaznamenal o něco větší zájem o pohřby do hrobů. Ale zase je podle něj méně smutečních obřadů. Dříve jich bývalo pět až sedm v jednom dnu, teď jsou tak dva.

„Také si všímáme, že na pohřby chodí mnohem méně hostů. Čím starší člověk zemře, tím míň lidí se s ním přijde rozloučit. Je vidět, že se na ně starší bojí chodit,“ naznačuje Melich.

Bez dodržení dalších podmínek se v současné době může pohřbu zúčastnit 30 lidí. V případě, že je počet smutečních hostů vyšší, musí se podle aktuálních vládních nařízení prokázat potvrzením o prodělání covidu, které není starší než 180 dnů před konáním obřadu, nebo očkováním. Dětem mladším 18 let, lidem s kontraindikací k očkování a rozočkovaným stačí PCR test, který ale nesmí být starší 72 hodin.