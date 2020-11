Firmy nařídily opatření dřív než vláda. Nabízejí i očkování proti chřipce

Na přísný režim jsou ve velkých jihočeských firmách zvyklí. Některé z nich ho kvůli zhoršující se situaci v posledních týdnech zpřísnily či upravily. Například vedení výrobního závodu společnosti Viscofan v Českých Budějovicích nabídlo svým zaměstnancům možnost očkování proti chřipce.

„Zajistili jsme zdarma pro naše pracovníky vakcíny, což nebylo nejjednodušší kvůli jejich obecnému nedostatku v Česku. Zaměstnance jsme očkovali přímo u nás a nabídli jsme to i jejich rodinným příslušníkům. Máme také 200 kusů špičkových testovacích sad na covid-19. Zatím jsme je nepoužili, protože to nebylo nutné,“ vysvětlil ředitel Viscofan CZ Miloslav Kamiš.

V závodě, kde vznikají umělá střívka pro masný průmysl, platí přísná nařízení už dlouho. Jen v průběhu léta se část z nich lehce uvolnila.

„Nechtěli jsme ale vyvolat chaos tím, že budeme opatření neustále odvolávat a poté zavádět. Povinné roušky poskytujeme všem zaměstnancům, platí permanentní dezinfekce prostor, monitoring tělesné teploty, zákaz návštěv či uzavření sprch a další. Víme, že je to pro zaměstnance velmi nepříjemné, ale vše dodržují a vážíme si jejich přístupu,“ shrnul Kamiš.

Podle ředitele je areál bezpečný. I díky tomu jsou zatím doma jen jednotky pracovníků. Náklady na boj s covidem-19 zatím podnik vyšly na miliony korun. „Prioritou je ale zdraví našich zaměstnanců,“ řekl.

I v českobudějovické Madetě platila přísná opatření předtím, než je začala v reakci na druhou vlnu nařizovat vláda. „V posledních dnech jsme pouze umožnili většímu počtu zaměstnanců v kancelářích pracovat z domova,“ sdělila mluvčí Marta Faktorová.

Tradiční firma zatím funguje bez potíží. Obává se ale vzrůstajícího počtu karantén. Lidí ubývá i kvůli ošetřování člena domácnosti.

„Karantény se mění denně. Zatím se nám daří tyto výpadky řešit bez většího dopadu na výrobu. Řada absencí se ale týká také obtížně zastupitelného kvalifikovaného personálu ve výrobě. Tam by to mohlo při rostoucím počtu znamenat větší problém. Komplikace nám může způsobit, pokud by se v listopadu neotevřel 1. stupeň ZŠ nebo se omezil provoz školek,“ uvedla.

Pokles tržeb kolem 25 procent

Kvůli zavřeným restauracím počítá vedení podniku se ztrátami. „Pokles tržeb očekáváme kolem 25 procent. Ztrátou gastrotrhu přicházíme denně o 1,2 milionu korun,“ sdělila Faktorová.

Stejně jako na jaře Madeta nyní více vyrábí porcované zboží, protože ubývá počet velkých gastrobalení pro restaurace, hotely či jídelny.

Kvůli covidu-19 a karanténě je doma také několik desítek zaměstnanců z celkových čtyř tisíc, které v Budějovicích zaměstnává společnost Robert Bosch. Firma nyní hledá posily na dělnické pozice kvůli růstu zakázek. Ty se i přes pandemii daří plnit. I tam platila některá opatření předtím, než je nařídil stát.

„Je to například nošení roušek ve venkovních prostorách firmy, či všude ve vnitřních prostorech i na vlastním pracovišti,“ uvedl mluvčí Pavel Roman.

Situace ovlivnila i provoz závodu firmy Hauser u Kaplice, kde vznikají chladicí zařízení pro obchody. „Abychom omezili riziko rozšíření případné nákazy, rozdělili jsme výrobu na dvě oddělené skupiny. Mají fixně nastavený směnný provoz, čímž se minimalizuje vzájemné potkávání. Nese to s sebou řadu výzev. Naši zaměstnanci k tomu ale přistupují skvěle. Za to jim patří velké díky,“ shrnul personalista Michal Kropáček.

Výrobu zatím omezovat nemuseli. Už dlouho tam ale ruší setkávání či služební cesty a zavádí home office, pokud je to možné.

V nařizování opatření jsou úspěšní také ve vimperském závodu firmy Rohde & Schwarz, kde vznikají testovací a měřicí zařízení. Doposud tam měli pouze jednotky případů, nemoc covid-19 se nešířila přímo ve firmě.

Přísnější nařízení tam po první vlně začali zavádět už v létě. „Služební cesty jsme omezili na minimum. Nabízíme zaměstnancům, kteří byli v jakémkoliv rizikovém kontaktu nebo mají symptomy, bezplatné PCR-testy. Komunikaci jsme přesunuli do online formy a snažíme se omezit pohyb. Podstatná část lidí pracuje z domova,“ řekl hlavní personalista Milan Černý. Kvůli ošetřovnému či karanténě je doma přibližně pět procent lidí.