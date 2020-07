Na jih Čech se vracejí roušky, povinné budou v nemocnicích a na úřadech

Jednání krajského krizového štábu skončilo před polednem. Na Prachaticku bude povinné nošení roušek od středy, potvrdila ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

„Pro obec s rozšířenou působností Prachatice bude od středeční půlnoci platit zákaz pohybu bez roušek ve všech vnitřních prostorách. To se nevztahuje na děti do dvou let či pacienty po dobu zdravotního výkonu,“ uvedla Kotrbová.

Prachatická nemocnice a zařízení sociálních služeb od úterý zakazují návštěvy. „Provoz nemocnice nebude nijak omezen. Všechna lůžka i ambulance budou v normálním či prázdninovém provozu. Termíny plánovaných operací platí a nemění se,“ přidala mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková.

„Občanům Prachaticka doporučujeme, aby opatření, která platí pro Prachaticko, dodržovali na území celého kraje,“ řekla ČTK hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

V celém Jihočeském kraji musejí lidé od středy nosit roušky ve všech zdravotnických zařízeních včetně lékáren, sociálních službách a na úřadech. To platí pro návštěvníky i zaměstnance.

Vedení kraje zároveň lidem doporučuje, aby roušky nosili ve všech vnitřních prostorách, kde je více lidí, jako jsou obchody či pošty.

I nadále je uzavřená ubytovna v Prachaticích u sportovního areálu Tatran. Na jednom patře jsou lidé s nemocí covid-19. Na dalším pak musejí zůstat ti s negativním testem.

Vchody jsou uzamčené a ven je možné jít pouze na cigaretu. Jídlo se dováží za přísných opatření. Důvodem je šíření koronaviru, který se v novém ohnisku potvrdil doposud u dvaceti lidí.

„Lidé s pozitivním a negativním testem se okamžitě oddělili. Provozovatel objektu mě ubezpečil, že dům hlídá koordinátor, který zabezpečuje jeho uzamčení. Kromě cigarety není možné se dostat mimo areál. Proto se lidé nemusejí bát, že by ve městě přišli do styku s nemocným,“ popsal prachatický starosta Martin Malý.

Dva lidé z ohniska jsou v nemocnici

Podle něj je ohnisko nyní pod kontrolou. Na ubytovně by měli být zahraniční pracovníci pouze z jedné firmy. Podle ČTK jde o výrobní závod společnosti Intica Systems. Prvního nemocného zaznamenali hygienici ve čtvrtek. Od té doby počet roste. Velká část nakažených je z Maďarska.

„Celkem jsme provedli odběr u 80 lidí z ubytovny. Nyní je 14 nemocných přímo v objektu, dva jsou v českobudějovické nemocnici. Zbytek nežije na ubytovně, ale jsou v izolaci,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Výrobní závod zastavil svůj provoz v pátek. „Stanovili jsme karanténní opatření zatím pro 48 osob a předpokládám, že ještě přibudou. Další zaměstnance jsme informovali o režimu, který musí dodržovat. Jde celkem o 270 pracovníků,“ přidala Kotrbová s tím, že lidé teď musí být ve dvoutýdenní karanténě.

Už tento týden pravděpodobně dojde na plošné testování všech zaměstnanců firmy. S akcí pomohou hasiči i armáda. Firma má velkou halu, kde jsou pracovníci často v kontaktu, a tak je riziko větší. „Mám informaci, že k plošnému testování všech osob dojde během nadcházejících dnů,“ řekl starosta Malý.

„Někteří pacienti polevili v ostražitosti“

Na situaci už reagovali někteří lékaři z Prachatic a okolí. „Bohužel bude minimálně několik dní trvat, než hygienická stanice zařídí veškerá opatření a karanténu kontaktům s nemocnými. Zároveň nelze zaručit, že se podaří zachytit všechny kontakty, protože nakažení pacienti se zřejmě po Prachaticích pohybovali několik dní,“ upozornila praktická lékařka Vlaďka Šmajclová.

Ta vyzvala, aby se pacienti objednávali telefonicky nebo přes e-mail. Bez výjimky to platí pro lidi s příznaky, jako je zvýšená teplota či suchý kašel. „Tuto výzvu už jsme zavedli dříve, ale v poslední době někteří pacienti polevili v ostražitosti, a tak na ni znovu upozorňujeme. Podle informací, které mám, to tak dělají všichni kolegové z našeho okresu,“ svěřila se lékařka.

Ze soboty na neděli nepřibyl v kraji žádný potvrzený případ a celkem je jich nyní 64. Necelé dvě stovky lidí se doposud vyléčily. Kromě Prachatic se nový koronavirus objevil také u házenkářek z Písku či hokejistů z Českých Budějovic.