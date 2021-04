Kolo je kvůli pandemii nedostatkové zboží, hlásí prodejci

Není skladem. Vyprodáno. Podobná upozornění se objevují stále více na e-shopech obchodů s jízdními koly. Sami prodejci se shodují, že tak velký zájem, jaký je o bicykly nyní v době pandemie, nepamatují. A odhadují, že nabídka se v dalších týdnech ještě ztenčí.



„Doporučuji objednat kolo co nejdříve. Některé modely už docházejí. Zájem je hlavně o horská kola do 30 tisíc korun a elektrokola do 50 tisíc. Během dubna budou žádané modely vyprodané a v květnu už nebude moc z čeho vybírat,“ říká Karel Švec, jednatel společnosti Cyklošvec Písek s tím, že pokud není nějaký model skladem, mohou na něj zájemci čekat hodně dlouho.

„Některé přijdou až na podzim a další za rok. S tím, jak nám narůstá cena dopravy, budou stoupat i ceny o deset a více procent u dětských, dospělých i elektrokol,“ předvídá Švec.

Podobně mluví i další prodejci, třeba Václav Otčenášek. V Týně nad Vltavou má obchod s jízdními koly a doplňky už od roku 1992. „Dříve jsme měli na prodejně několik desítek kol, dneska pár kusů. Loni v dubnu začal zájem stoupat odhaduji tak o čtvrtinu v návaznosti na to, jak nemohli lidé téměř nic podnikat,“ uvažuje Otčenášek.

Podobnou situaci pamatuje jen v době po sametové revoluci. „Tak v letech 1991 až 1997, to bylo kol málo, pak začali prodejci přibývat. Teď vnímáme ohromný nárůst. Zatím nároky zákazníků zvládáme uspokojovat. Ještě máme obchod plný, ale vůbec nevím, co bude za měsíc, dva,“ hodnotí Otčenášek, který potvrzuje, že největší zájem je o horská kola a elektrokola.

„Dříve je kupovali jen starší lidé, protože jim otevírala možnosti dojet si i tam, kam by se normálně kvůli svým fyzickým možnostem nedostali. Teď je žádají i mladší ročníky a také ženy, které chtějí stačit mužům,“ porovnává Otčenášek.

Roli hraje i nedostatek dílů z Asie, kde nestíhají vyrábět rámy a komponenty, z kterých se kola montují.

„Špatné je, že nebudou ani náhradní díly, takže i s opravou kol doporučuji lidem přijít včas. Pak se budou nahrazovat jinými, dražšími a bude se muset vyměňovat víc komponentů, aby se dalo kolo vůbec opravit,“ radí Karel Švec.

Plno je na vyhlášených stezkách

Nedostatek dílů pociťuje už teď firma Leader Fox, která vyrábí jízdní kola a elektrokola přímo v Českých Budějovicích.

„Výrobci dílů jsou zahlceni enormní celosvětovou poptávkou, čímž se výrazně prodlužují doby dodání. Vzhledem k poptávce kol bude situace s dostupností horší než v minulých letech. Některé modely jsou po naskladnění okamžitě vyprodané,“ popisuje za společnost Leader Fox Tomáš Jungr.

Výrazné zvýšení poptávky po bicyklech tu sledují od loňského března. „V minulých letech se rychlé vyprodání týkalo několika vybraných modelů. Od začátku pandemie se to týká téměř všech kol a elektrokol,“ srovnává Jungr.

Aby Leader Fox uspokojil své zákazníky, sestavuje teď žádanější modely během sezony častěji.

„Výrobu máme naplánovanou několik měsíců dopředu. Z celkového počtu hotových kol od každého modelu musíme vykrýt předobjednávky od obchodníků a zbytek jde do volného prodeje čistě pro koncové zákazníky,“ vysvětluje Jungr.

Zvyšující se oblibu cykloturistiky potvrzuje také Nadace Jihočeské cyklostezky, která počet sportovců sleduje na sčítačích.

„V některých dnech je jasně vidět, že se cyklistice začínají věnovat i ti, co ji dřív nedělali. Týká se to hlavně rodin s dětmi, které teď nemají moc možností vyžití,“ souhlasí ředitel nadace Jan Vlášek.

Nejvytíženější cyklostezka v kraji vede z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou. Loni v jarních měsících – v dubnu a květnu, kdy měli lidé volno – se tam pohybovalo ve špičce kolem šesti tisíc cyklistů za den.

„Podobně je na tom cyklostezka mezi Lipnem a Frymburkem. A okruh Třeboň – hráz Rožmberka – Stará Hlína – Třeboň se v sezoně také dostával na podobná čísla. Sami místní říkají, že tolik cyklistů tam ještě nikdy neviděli,“ informuje Vlášek.