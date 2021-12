Prodejnu pod krumlovským zámkem zavřeli, ale už se hlásí noví zájemci

Do malé prodejny Jednoty kousek od českokrumlovského zámku chodili přes 20 let nakupovat místní i cizinci. Krámek v centru živil hlavně cestovní ruch. Jenže když zahraniční turisté město opustili, pro prodejnu to bylo likvidační. I přes snahu radnice se ji nepodařilo udržet. Na novou by ale Krumlovští neměli čekat dlouho.