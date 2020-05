Nechte nám smíšené zboží! Strakoničtí zachránili svůj obchod

„Tento obchod patří ke Strakonicím, prosím, udržte ho, bez něj by to nebylo ono. Jeden z mála tradičních, který nám zůstal,“ komentuje Ludmila Nováková ve facebookové diskusi.

Další diskutující si pochvalují hlavně šíři nabízeného zboží, jeden zákazník tam sehnal dvoudílný pekáč na kachnu, který jinde nenašel. Aby odvrátili zrušení prodejny, vytvořili místní petici. Autorům se podařilo sehnat 1 071 podpisů.

„To je za čtrnáct dní poměrně dost. Rozhodl jsem se udělat petici, a když jsem o tom říkal prodavačkám, odpověděly, že už tam s ní byl někdo jiný. Ta byla papírová, já jsem tedy vytvořil ještě další, elektronickou na internetu,“ vysvětluje Jan Nachtigal, člen petičního výboru. Papírovou část obstaral tamní malíř Miloslav Brůha. Ta získala rozhodující počet podpisů. Vznikla i facebooková skupina, kde autoři sdílejí informace.

„Oceňujeme hlavně to, že se v prodejně střetává sortiment třeba čtyř druhů specializovaných prodejen. Potřeboval jsem rošt do kotle nebo štětku do komína, a i to tam měli. Nemusím zvlášť do železářství, zahradnických potřeb, kuchyňských potřeb a dalších,“ popisuje názor obyvatel Nachtigal, který do obchodu přichází především pro věci na chalupu. Nyní autoři oficiálně předají archy Jednotě Volyně a strakonické radnici.

Strakoničtí si váží i tradice provozovny. Ta v místě funguje už od 40. let minulého století a šlo o vůbec první družstevní prodejnu v okrese Strakonice. Proto má podle některých své kouzlo.

To však nestačí k tomu, aby si na sebe vydělala. Přesto se družstvo rozhodlo dát jí ještě jednu šanci.

„Kdyby šlo čistě o ekonomickou stránku věci, tak zkrátka zavřeme. V době velkých nadnárodních řetězců se nám těžko konkuruje a udržuje malá průmyslová prodejnička, kde pravidelně ztrácíme. Navíc už tak máme problém udržet malé prodejny na venkově. Díky odezvě zákazníků v petici jsme se ještě rozhodli to na Palackého náměstí zkusit,“ potvrzuje Roman Slamka, předseda Jednoty Volyně.

Obrat klesl o tři miliony korun

Zamknout vstup měli už ke konci května, na prostory měli zájemce o pronájem. Zajímala se firma, která do obchodu dodává část zboží, dále i stávající nájemce v patře budovy, jenž prodává nábytek. Družstvo tam od roku 2015 kleslo v obratu o více než tři miliony korun.

Proto dalo dalšímu provozu jasné podmínky. Zavedlo opatření, které má ekonomickou nevýhodnost utlumit. A pocítí to i zákazníci. „V první řadě trochu omezíme množství prodávaného zboží. Musíme řešit i personál a snížit počet zaměstnanců, což jde ruku v ruce se zkrácením otevírací doby,“ vypočítává Slamka.

O dalším osudu prodejny budou na družstvu jednat za tři měsíce a poté za půl roku. Rozhodnou, zda má cenu ji dále udržovat. „Pak už se budeme řídit vyloženě ekonomickou stránkou,“ upozorňuje.

S peticí je seznámené i vedení strakonické radnice. To se ji rozhodlo přečíst na dalším, červnovém jednání zastupitelstva města.

„Přistupujeme k tomu tak, že jde o podnikatele, který samozřejmě přemýšlí, co dál s prodejnou, již musí dotovat. Problém je v tomto případě takový, že řada lidí sice do obchůdku zajde, ale už s taškami s nákupy z velkých obchodů. Zkrátka je to pro ně jakási poslední záchrana, kde seženou to, co jinde nemají,“ hodnotí situaci starosta Strakonic Břetislav Hrdlička.

Připomíná, že lidé málo využívají i parkování, které je k dispozici ve dvoře domu. Zastupitelé budou čtením petice apelovat na obyvatele, aby podporovali místní podnikatele.

„Ono to není jen o tomto obchodu, takto už v centru města skončily další. Lidé musejí ukázat, že jim o fungování podniků jde neustále, nejen při podepisování peticí. Jinak malé prodejny budou zanikat,“ konstatuje starosta.