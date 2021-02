Prodejny v centru měst na hraně. Místní bojují za jejich udržení

Řadu let funguje naproti Červené bráně, která odděluje ulici Latrán a první nádvoří českokrumlovského zámku. Přestože si na malou prodejnu zvykli místní obyvatelé, její tržby stojí na turistech.

V době pandemie je však cestovní ruch ve městě na seznamu UNESCO minimální. Kvůli tomu začala Jednota Kaplice, která obchůdek s potravinami provozuje, uvažovat o uzavření.



Část Krumlovských se ozvala, aby prodejna zůstala. To bylo i v zájmu města, které se snaží, aby z centra nemizely služby.

„Uvědomujeme si, jak je tato prodejna se širokým sortimentem důležitá. Proto došlo po Novém roce ke společnému jednání vedení družstva Jednota Kaplice, Českokrumlovského rozvojového fondu a města. Dohodli jsme se, že provoz zůstane zachován,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Podmínkou Jednoty bylo výrazné snížení nájemného v tomto roce. Kolik přesně nové nájemné bude, o tom rozhodne další jednání a rada města.

Jednota zároveň opustila vedlejší prostory bistra a skladu, které doposud využívala.



„Na návštěvnost prodejny měl výpadek turismu naprosto zásadní vliv. Tržby se propadly zhruba o 70 procent, kvůli tomu bylo složité platit každý měsíc fixní náklady,“ uvádí Jan Hoffmann, manažer Jednoty Kaplice.

„Našli jsme však společnou cestu pro tento rok. Je jasné, že ani letos nebude cestovní ruch silný. Proto si opět v září sedneme a vyhodnotíme si, jak na tom jsme a zda budeme pokračovat, popřípadě s jakým nájemným,“ vyhlíží.

Sortiment obchodu se zásadně nezmění, kvůli menšímu počtu výletníků omezil jen nabídku regionálních specialit, které jsou zajímavé především právě pro turisty. Místní tam nakupují hlavně základní potraviny jako pečivo, nápoje nebo svačiny.

Družstvo v minulých měsících ztrátovou situaci řešilo postupným zužováním personálu. Z původních dvanácti lidí tam nyní zůstali jen tři pracovníci.

Obchod ve Strakonicích zůstává

Podobná situace nastala loni v květnu ve Strakonicích na Palackého náměstí. Mezi obyvateli známé prodejně se smíšeným zbožím se od roku 2015 propadl obrat o tři miliony korun.

Bylo to především kvůli nárůstu konkurence ve velkých řetězcích, vedle nichž je těžké udržet malý průmyslový obchůdek v centru. Proto se ho Jednota Volyně chystala definitivně zavřít.

Rozhodnutí zvrátili místní, více než tisícovka z nich podepsala petici za zachování prodejny.

„Oceňujeme hlavně to, že se v obchodě střetává sortiment třeba čtyř druhů specializovaných prodejen. Potřeboval jsem rošt do kotle nebo štětku do komína, a i to tam měli. Nemusím zvlášť do železářství, zahradnických a kuchyňských potřeb a dalších,“ popsal loni obyvatel a zakladatel petice Jan Nachtigal, který v obchodě sháněl především potřeby na chalupu.

Jednota se nakonec rozhodla dát obchodu ještě šanci. Po necelém roce to vypadá, že se takové rozhodnutí vyplatilo.

„Přestože jsme měli chvíli i kvůli covidu zavřeno a došlo k personálním změnám, ztráta za rok 2020 nakonec nebyla tak velká jako v předchozím roce. Jednotě se navíc obecně rok podařil, proto nyní nemusí řešit zrovna prodejnu na Palackého náměstí,“ přibližuje situaci předseda Jednoty Volyně Roman Slamka.

Družstvo tak rozhodnutí o konci prodejny znovu odsunulo. „Teď se prodejny ujal kompletně nový kolektiv zaměstnanců. Šanci si zaslouží, věříme, že díky nim můžeme prodejnu nadále provozovat. I ohlasy zákazníků jsou pozitivní. V pokračování sehráli klíčovou roli,“ dodává Slamka.

Předchozí vedení loni odešlo a založilo si ve městě konkurenční obchod s podobným zbožím.

I v době koronaviru mohou na Palackého náměstí prodávat většinu sortimentu, protože se jedná hlavně o domácí a zahrádkářské potřeby.

Předseda Jednoty však sleduje, že při pandemii lidé méně zacházejí do centra, což znamená méně zákazníků a nižší tržby. V rozhodování o zachování prodejny hrálo roli také to, že družstvo prostory přímo vlastní, nemá je pouze pronajaté.