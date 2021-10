Tisíce Jihočechů budou moci díky Milostivému létu smazat své dluhy

Velká spousta Čechů s exekucemi bude mít od příštího čtvrtka možnost zbavit se části dluhů. Pomoci v tom má akce s názvem Milostivé léto. Díky ní dlužníci dostanou šanci zaplatit své závazky třeba vůči městům. Hradit přitom budou pouze jistinu dluhu a poplatek za administraci soudním exekutorům.

Jen na jihu Čech je přitom podle údajů neziskové organizace Otevřená společnost mapující problematiku exekucí 42 395 osob, kterých se to týká.

„Takoví lidé se snadno dostanou do dluhové pasti. A Milostivé léto může části z nich pomoci. Týkat se to bude hlavně dluhů vůči státu, obcím nebo organizacím, které stát zřizuje. Je to podle mě dobrý začátek, ale rozhodně to nevyřeší celou situaci s exekucemi,“ vysvětluje dosluhující poslanec Lukáš Kolářík (Piráti).

Uplynulé čtyři roky se ve Sněmovně zabýval právě touto problematikou. „Stále je v Jihočeském kraji okolo osmi procent lidí s exekucemi, což je vysoké číslo. Zpravidla jich mají dlužníci daleko více, a to jak vůči státu, tak vůči soukromým věřitelům, takže Milostivé léto není všespásné,“ dodává Kolářík s tím, že akce nemá potenciál dostat takové lidi z dluhových pastí.

Nadcházející období vnímají pozitivně také kanceláře soudních exekutorů, které jsou připravené být věřitelům a hlavně dlužníkům maximálně otevřené.

„Pochopitelně ale bude záležet na nich. Musejí nás aktivně oslovit s žádostí, jak a kam mají částku uhradit. Ideální je zavolat nám a domluvit se na postupu, je to vždy rychlejší,“ připomíná Petr Havelka, asistent českobudějovického soudního exekutora Jana Škorpila. Dobré je také na úplném začátku navštívit webové stránky nedluzimstatu.cz.

Na druhou stranu také připomíná, že zatím se jim hlásí spíše věřitelé, kterých se Milostivé léto týká. Zpravidla to bývají pojišťovny nebo obce.

„Zajímají je hlavně seznamy pohledávek a jejich stav, dále pak i náklady. Dělají to hlavně pro případ, aby měli informace, co a jak s nimi mají řešit, když se na ně dlužníci obrátí,“ popisuje Havelka podrobnosti. Dodává, že kancelář připravuje i manuál pro obě strany, jak postupovat.

Podobné akce mohou v dlouhodobém horizontu lidem pomoci, aby exekuce nestřádali. Často se pak dostávají do dluhové spirály a kvůli tomu nezřídka pracují v šedé zóně ekonomiky.

„Stát i společnost z toho nemá vůbec nic, protože dlužníci nepřispívají na sociální nebo zdravotní pojištění a zároveň mnohdy pobírají různé dávky. Česko pak ročně ztratí desítky miliard jen tím, že ti lidé jsou mimo systém,“ připouští Kolářík.

Třikrát více dotazů

S blížícím se termínem zahájení Milostivého léta mají také daleko více práce v poradenských centrech. Dlužníci se ptají hlavně na podobu programu a zda mají nárok na výhodnější podmínky, za jakých se mohou zbavit svého závazku.

„Denně kvůli tomu máme až třikrát víc telefonátů. Zájemci potřebují hlavně ujištění, zda se jich to týká. Ve většině případů to dělají správně, protože nesplňují nastavená kritéria,“ vysvětluje ředitelka neziskové organizace Theia Barbora Čechová, která se zabývá poradenstvím lidem v obtížných životních situacích.

Zároveň zmiňuje, že Theia připravila pro příslušné úředníky sérii seminářů, jež je mají o podmínkách informovat. Například na českobudějovickém magistrátu už teď vědí, že se akce bude týkat několika stovek případů.

„Týkají se zejména nájemného v městských bytech, několik případů ale evidujeme i u exekucí ze sociálních dávek nebo kvůli záškoláctví,“ konstatuje mluvčí magistrátu Jitka Brůha Welzlová. Dlužníky budou o Milostivém létu informovat skrz své organizace nebo poskytovatele sociálních služeb.

Lidé se do problémů často dostávají kvůli půjčkám, které nejsou schopní zaplatit. Z velké míry tím ale splácejí jiné dluhy, čímž se jejich nepříznivá situace jen zhorší.

„Obecně se exekuce týkají spotřebitelských úvěrů, nezaplacených pokut, dluhů na pojištění, ale i náhrady škod. Velkou skupinou jsou také dluhy na výživném,“ jmenuje Kolářík. Zároveň upozorňuje, že na velkou část takových prohřešků se akce nevztahuje.