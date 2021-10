Milostivé léto nás mine, říká VZP. Apeluje na exekutory, aby odpustili penále

VZP dopoledne uvedla, že na ni zákon o Milostivém létu nepamatuje. Podle pojišťovny tak hovoří i stávající judikatura vztahující se ke zdravotnímu pojištění, kdy soudy opakovaně posuzují penále jako samostatnou pohledávku ze zdravotního pojištění. Pojišťovně tak podle ní hrozí zpětné sankce kvůli rozdílné interpretaci zákona.

„Dostali jsme se tak do paradoxní situace, kdy budeme apelovat na smluvní exekutory, aby naši klienti uhradili u zdravotního pojištění pouze dluh na pojistném a bylo upuštěno od vymáhání penále,“ uvedl ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.



„Zákon o Milostivém létu bohužel neřeší problémy našich klientů, což máme potvrzeno i konzultací s ministerstvem zdravotnictví. O výklad naplňující záměr zákona, tedy oddlužení občanů, jsme proto požádali Ministerstvo spravedlnosti ČR jako ústřední orgán státní správy, který provádí státní dohled nad exekuční činností,“ doplnil Kabátek. Ministerstvo spravedlnosti se prozatím k věci nevyjádřilo.

Arbitrem v řešení dluhů klientů zdravotních pojišťoven se tak nakonec mohou stát samotní exekutoři, jimž je tímto tato kompetence svěřena. VZP se tak nyní hodlá obrátit i na ně. „Akt Milostivého léta představuje pro stovky tisíc lidí naději na nový začátek. Jako takový ho vnímá také VZP a dělá všechno pro to, aby umožnila svým dlužným klientům zbavit se exekucí a splatit dluh na zdravotním pojištění bez penále,“ řekl ředitel Kabátek.



Naděje pro statisíce dlužníků

Expert na dluhovou problematiku Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni již dříve uvedl, že VZP se snaží do jistiny, jejímž splacením se celý dluh srovná, zahrnout i penále. Řada dlužníků by tak opatření nemohla využít. Podle poslanců, kteří Milostivé léto prosadili, penále součástí jistiny není.

„Exekutoři se v tuto chvíli ustálili na výkladu, že penále je jistinou a aby dlužník mohl využít Milostivé léto, tak musí zaplatit celé dlužné pojistné i celé penále,“ uvedl dříve Hůle pro iDNES.cz.

VZP minulý týden uvedla, že k celé věci chce získat výklad ministerstva zdravotnictví. „V tuto chvíli pojišťovna hledá cestu, jak zákon, který bohužel umožňuje nejednoznačný výklad, aplikovat do svého systému, aniž by se tím sama vystavovala riziku následných sankcí. VZP podniká všechny kroky k tomu, aby její klienti mohli využít této dluhové amnestie, usiluje mimo jiné o výklad ministerstva zdravotnictví, který by toto umožnil,“ uvedla tehdy mluvčí Viktorie Plívová.



Milostivé léto prosadili poslanci letos v létě. Pokud dlužník od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a k ní 908 korun odměnu exekutorovi, úroky a další platby se mu odpustí.

Týká se to jen dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. Tedy lidí, kteří dluží třeba dopravním podnikům, radnicím, nemocnicím či ČEZu. Zadlužení nesmějí být v insolvenci a musejí výslovně uvést, že chtějí využít Milostivého léta a že exekutora vyzývají, aby postupoval podle příslušné normy.