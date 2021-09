Nový domov pro seniory nabídne 94 lůžek, na Jindřichohradecku jsou potřeba

Už několik let mají rodiny na Jindřichohradecku velký problém sehnat místo pro své blízké, kteří se už kvůli stáří o sebe nedokážou sami postarat. Do tří let má situaci vylepšit nový domov důchodců, který vyroste v lokalitě Bobelovka na okraji Jindřichova Hradce.

Vedení kraje zde plánuje v dubnu příštího roku zahájit stavbu domova pro 94 klientů. Doplní tak podobné zařízení v nedalekém Otíně, které nabízí 122 míst.

„Jindřichohradecko je celkově s kapacitou lůžek domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem podhodnocené. Dlouhodobý zájem o domov pro seniory v Otíně nám ukazuje, že je třeba v regionu postavit ještě další takové zařízení, které bude stát právě na Bobelovce,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (ODS).

Kraj hledá zhotovitele stavby už od poloviny srpna, samotný dům má být podle plánu dokončený v únoru 2024. Necelá stovka seniorů najde ubytování v 34 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojích. Nový dům navíc ihned po dokončení využijí klienti z Otína, kteří se tam dočasně přestěhují kvůli rekonstrukci svého zařízení.

Potřebu vybudovat v regionu další domov seniorů vítá také ředitel Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec Jiří Blížil.



„Nejhorší situace je podle kraje právě u nás a na Táborsku. Sám si všímám, že ten problém tu skutečně máme. V okolí je pouze jediný domov v Otíně, a ten rozhodně nemůže dlouhodobě pokrýt potřeby seniorů v regionu,“ podotýká Blížil.

Podobně vnímají situaci také jindřichohradečtí radní. Podle místostarostky a radní pro oblast sociálních věcí Magdy Blížilové (ANO) se ale počty seniorů v otínském domově v posledních měsících dramaticky proměnily.

„Je to trochu paradox, ale momentálně je na tom město velmi dobře. Velká část klientů v domově seniorů bohužel v době pandemie zemřela, takže v Otíně dokonce ještě před měsícem aktivně sháněli nové zájemce a stále je tam několik volných míst,“ připouští Blížilová. Zároveň ale dodává, že z dlouhodobého hlediska je určitě třeba další místa budovat.

Nový domov pro seniory má podle krajských plánů vyrůst na místě bývalého ústavu pro děti a mentálně handicapované, který dnes sídlí v České ulici. „Už brzy se má celý objekt zbourat,“ doplňuje Blížilová s tím, že ačkoliv se na výstavbě nebude město nijak podílet, nechá tam vybudovat novou autobusovou zastávku.

V Táboře už finišují

Vedení kraje vedle stavby domova v Jindřichově Hradci počítá v blízké době také s budováním podobného zařízení v Týně nad Vltavou na Budějovicku. Zde jsou v plánování zatím na začátku a zastupitele v příštích týdnech čeká rozhodování o způsobu jeho výstavby.

Z větší části je dokončený nový domov pro seniory v Táboře v těsném sousedství nemocnice, kam by se první klienti mohli nastěhovat už v polovině příštího roku.

Budovat se začne i ve Strakonicích a momentálně se připravuje také projekt přístavby v píseckém domově se zvláštním režimem. Celkem by podle náměstkyně Kozlové v jihočeských domovech pro seniory mělo příští rok přibýt 212 míst. Domovy pro osoby se zvláštním režimem se mají rozšířit o 116 lůžek.

„Výrazně může s výstavbou nebo rozšířením domovů pro seniory pomoci i Krajský investiční fond. Už v prvním kole jsme díky němu mohli podpořit přístavbu v Milevsku. Tamější zastupitelé to vnímají jako prioritu a usilují o navýšení kapacity,“ připomíná Kozlová.

Podle náměstka hejtmana pro veřejné zakázky Pavla Klímy (TOP 09) je zadání na výstavbu domu v Jindřichově Hradci postavené tak, aby náklady nepřevýšily 400 milionů korun.

„Zvolili jsme proto zadávací řízení formou soutěžního dialogu, který Jihočeský kraj použije vůbec poprvé. Účastníci sami navrhnou změny, které povedou k nejlepšímu a zároveň nejlevnějšímu řešení stavby. Kraj je pak v projektové dokumentaci zohlední a vyzve účastníky k podání nabídky,“ doplňuje Klíma.