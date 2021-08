Památkáři odmítli přístavbu domova v Chýnově, narušila by zámecký areál

Míst v zařízeních pro seniory je stále nedostatek. Přístavba domova důchodců v Chýnově na Táborsku by nabídla dalších sto lůžek se zvláštním režimem. Jihočeský kraj si proto nechal zpracovat studii a požádal o vyjádření památkáře.

Jenže ti byli proti a projekt nepodpořili. Barokní zámecký areál z 18. století od architekta Domenica Martinelliho má totiž velkou památkovou hodnotu.

„Sice jsou tam pozdější přístavby i z 20. století, ale zásadní hmota objektu je dochovaná,“ vysvětluje Marek Ehrlich z českobudějovického Národního památkového ústavu.

Památkáři poukázali i na archeologickou situaci. „U zámku a bezprostředního okolí je doložené raně středověké osídlení slavníkovského hradiště a je to poměrně důležitá archeologická lokalita. Některé objekty přístavby by ji nevratně poškodily,“ upozorňuje Ehrlich.

Stavba by navíc zasáhla také park, který je součástí areálu. „Krajinářský park z roku 1878 nacházející se ve svazích pod zámkem směrem k rybníku pravděpodobně zakládal Rudolf Vácha, schwarzenberský knížecí zahradník, který založil mimo jiné například park na Hluboké,“ podotýká Ehrlich.

Kraj tak památkářům ustoupil a začal hledat pro projekt jiné místo. Jednou z možností je lokalita bývalých kasáren v Táboře, kde má vzniknout na zhruba deseti hektarech nová čtvrť Dvorce. A představitelé města nejsou proti.

„Dozvěděli jsme se, že v Chýnově výstavba nevyjde. Proto jsme uvítali, když se kraj začal zajímat, jestli bychom našli vhodné místo. Poslali jsme mu usnesení z jedné z posledních rad města, kde jsme potvrdili zájem výstavbu krajského zařízení v Táboře umožnit,“ konstatuje starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Tábor má na novou čtvrť Dvorce, v níž by mohlo žít zhruba 1 500 až dva tisíce obyvatel, hotovou studii. Ta počítá kromě bytových domů například s obchody, mateřskou školou, kinem nebo restaurací. Jednou z možností je umístění domova důchodců právě v sousedství školky.

„Domov pro seniory by tam zapadal. Obecně se doporučuje, aby nejstarší lidé byli vedle nejmladších. Obě skupiny se různě pozitivně ovlivňují. Dávalo by to smysl. Vše je ale před námi,“ uvažuje starosta.

Město teď s autory vítězného návrhu podepisuje smlouvu o územní studii, která se bude tvořit na podzim. „S projektem se dá stále pracovat. Architekti říkali, že by pro umístění zařízení tohoto typu viděli ve Dvorcích hned několik variant,“ naznačuje Pavlík s tím, že kromě lokality bývalých kasáren město podle územního plánu vytipovalo ještě pět dalších míst vhodných pro podobné zařízení.

Kraj má rozhodnout na podzim

Jestli nakonec v Táboře vznikne nový domov pro seniory a kdy, je ale zatím otázkou i pro kraj.

„Teď se rozhodujeme, jaké investice budou prioritní. Hlavní je pro nás projekt neurodegenerativního centra, které má vzniknout v Českých Budějovicích,“ přiznává náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (ODS).

Pokud by k výstavbě došlo, nabídl by nový domov pro seniory a domov se zvláštním režimem kolem stovky lůžek. „Oba projekty, v Chýnově i v Táboře, by se stavěly na prázdné ploše, takže nejsme omezení úpravami lokality a původní studii bychom mohli zřejmě využít i pro nové místo v kasárnách,“ uvažuje Kozlová.

Už teď je ale jasné, že částka 210 milionů korun, s níž kraj původně počítal v Chýnově, by na výstavbu v Táboře nestačila. „V této době po covidu, kdy šly nahoru ceny materiálu a další věci, se s cenou pod 250 milionů nedostaneme,“ odhaduje Kozlová.

Kraj by měl v září nebo říjnu rozhodnout, jestli na výstavbu dojde. „V případě, že projekt bude aktuální, jsme připravení pomoci, jak bude potřeba. A jsme domluvení, až bude mít kraj nějaký výsledek, potkáme se a domluvíme další kroky. Území jsme už vyčistili, oživili, budeme tam dělat infrastrukturu. Do pár let, kdy by kraj projektoval objekt, by tím pádem byly hotové sítě, na které by se mohl napojit,“ tuší Pavlík.

U táborské nemocnice mezitím také dostavují dům s pečovatelskou službou pro 25 klientů a alzheimercentrem. Otevřít se má příští rok.

„V alzheimercentru jsme se dostali na kapacitu 45 lůžek a už teď je jasné, že zdaleka nebude stačit. Musí se to kombinovat s jinými zařízeními. Město dostává nabídky i od soukromých firem, které taková zařízení staví. Jsou opravdu třeba,“ míní Pavlík.