Mizivá šance na úspěch, Budějovice asi ztratí pozemky za stamiliony

Zástupci radnice si už sice před časem vybrali advokátní kancelář, která se věcí zabývala, ta však minulý týden primátora Jiřího Svobodu (ANO) informovala, že šance na úspěch ve sporu jsou mizivé.

Primátor to v pondělí oznámil na zastupitelstvu a opět se kolem toho strhla výměna názorů.

Definitivně jasno o dalším postupu má být v listopadu. „V říjnu věc projednáme v radě na základě zprávy advokátní kanceláře, a pak v zastupitelstvu,“ potvrdil Svoboda.

Už na jaře právě zastupitelé nejtěsnější možnou většinou rozhodli, že by město mělo věc řešit nejlépe soudní cestou.

V názorech se však politici dělí na dvě poloviny. „Zopakuji svůj názor, že žaloba je nesmyslná,“ reagoval náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09). Podle něj je jednání některých jeho kolegů populistické, když soud chtějí, přitom posudek právního zástupce říká, že není šance na úspěch.

Budějovice si vybraly Advokátní kancelář Zvolánková. Podle Bouzka je také důležité brát ohled na zákon související s restitucemi, kdy město mělo příležitost o Děkanská pole zabojovat do 31. března 2013. „I kdyby předtím byla šance, po uplynutí tohoto data už nikoli,“ dodal.

Oponoval například opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch (za Piráty). On i Bouzek jsou právníci. „Zastupitelstvo rozhodlo, že se máte obrátit na soud. Pokud tak neučiníte, jdete proti němu. Pokud nebudete mít v ruce pravomocné rozhodnutí nebo soudní smír, tak jste v této věci neučinil těch kroků dost,“ směřoval Mlčoch svá slova přímo k primátorovi.

Dopis právnické kanceláře podle něj nestačí. Také zmínil, že rozhodnutí soudu jsou občas překvapivá a tento případ by prý neskončil jen u toho okresního.

Církev je získala v roce 2018

Spor uvnitř města tak pokračuje. Někteří jsou přesvědčení, že výsledek je daný, není šance na úspěch a je tak zbytečné utrácet za právníky a soud. Ti druzí se nechtějí vzdát. V listopadu mohou zastupitelé svým hlasováním zrušit původní květnové rozhodnutí, nebo se naopak v celé věci jen utvrdí.

Téma je to třaskavé. Děkanská pole zabírají 38 hektarů atraktivní plochy. Město podle primátora ale není v pozici, že by mohlo majetek získat. To si myslí i církev, která pole získala v roce 2018 od státu, i tehdy o tom rozhodl soud.

„Biskupství českobudějovické nemá žádnou pochybnost, že pozemky byly v historickém vlastnictví církevní právnické osoby a byly navrácené v souladu s restitučním zákonem,“ uvedl dříve mluvčí biskupství Petr Samec.

Opačný názor, s nímž přišli Piráti, se opírá o posouzení Marka Starého z Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Autor upozorňuje, že dohoda s farářem ze 16. století neměla charakter kupní smlouvy. Nemají tomu odpovídat žádné termíny ani cena. Později pak došlo k nesprávné interpretaci původní smlouvy.

Další odborný názor, který si objednala radnice z Fakulty právnické na Západočeské univerzitě v Plzni, říká, že město nemá velkou šanci na úspěch, pokud by o území stálo.