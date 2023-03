ŘSD hledá firmu na stavbu dálnice D3 k hranicím, u Tábora problém trvá

Hledáme firmy, které postaví dálnici D3 od Kaplice po Nažidla a další část k hranicím s Rakouskem. Před pár dny tímto oznámením potěšil řidiče šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Znamená to, že se tisíce motoristů do čtyř let snad přeci jen dočkají rychlejšího průjezdu trasy z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště.

ŘSD vypsalo na oba úseky výběrové řízení. Tak trochu i symbolicky, ve středu totiž uplyne 20 let od tragické nehody autobusu u osady Nažidla, při které na místě zemřelo sedmnáct lidí a další tři později. Až o několik desítek metrů dál povede dálnice, bude cesta rozhodně mnohem bezpečnější, než je nyní.

V celém úseku řidiči často nebezpečně předjíždějí a projíždí tudy obrovské množství kamionů. Je to také jeden z hlavních tahů při cestách z České republiky na lyžování do Alp či k moři, takže je velmi vytížený.

Vítěz tendru na část Kaplice, nádraží – Nažidla o délce 12 kilometrů má s pracemi začít ještě do konce roku. Zatím není dokončené stavební řízení a ŘSD finišuje s výkupy pozemků. „Předpokládaná hodnota zakázky je 6,182 miliardy korun bez DPH,“ oznámil Radek Mátl.

Velké průtahy u tunelu Pohůrka

Stejně tak by měla do konce roku začít stavba navazujícího úseku do Dolního Dvořiště. „Je dlouhý něco málo přes tři kilometry a zčásti povede ve stávající trase, takže zde by neměly být práce tak náročné,“ vysvětlil před nedávnem šéf ŘSD. Odhadované náklady jsou v tomto případě 1,25 miliardy bez daně.

Všichni, kteří mají s dálnicí co do činění, jsou opatrní, když mají říct přesné termíny. Nespočetněkrát se jednotlivé části a dokončení posouvaly v čase. Co platilo před deseti, ale i před pěti lety, je dnes úplně jinak.

Nicméně, pokud nenastanou potíže, bude na přelomu let 2023 a 2024 rozestavěných pět úseků D3 a dohromady 44 kilometrů od Budějovic po hranice. Kompletně v provozu mají být všechny v roce 2026 a s nimi i další odpočívka Suchdol nedaleko Dolního Dvořiště.

O dva roky dříve by se měli řidiči projet po obchvatu krajského města a dál na jih ke Kaplici, nádraží. „Na všech úsecích se pracuje i přes zimu. Zejména pokračují betonáže tunelu Pohůrka v Budějovicích,“ doplnil Mátl.

Právě na této stavbě je vidět, jak se termíny posouvají. Při podpisu smlouvy se zhotovitelem bylo zprovoznění v plánu na podzim 2022, což znamená, že už tudy řidiči měli jezdit. Stavaři však museli změnit technologický postup při budování tunelu. Úprava projektu či dohady o navýšení ceny a další komplikace vše hodně zdržely.

„To na části z Hodějovic do Třebonína stavaři pracují na mostní estakádě přes údolí řeky Malše. Je to spojitý předpjatý most s délkou skoro 800 metrů,“ zmínil po nedávné inspekci na jihu Čech ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Na dobré cestě se pak zdálo být dokončení několika stovek metrů D3 u Tábora, kde vede ŘSD letitý spor o potřebný pozemek. Mátl však informoval, že katastrální úřad odmítl zapsat na ŘSD vyvlastněné pozemky. Nechce to udělat do doby, než bude vyřešená ústavní stížnost právě proti vyvlastnění. Termín dokončení je tak znovu neznámý a stále se nepodařilo získat ani LPG stanici, která na pozemcích zůstala a je ve vlastnictví stávajících majitelů.

Velkou neznámou je také tolik očekávaná dostavba středočeské části D3 směrem k Praze. Tam lze všechny termíny považovat za spíše orientační.

Na D4 první hotové části

Po zimě ovšem naplno pokračuje stavba 32 kilometrů dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí. Motoristé letos najedou na některé již hotové části, ale zatím v omezeném režimu. V celém úseku musejí řidiči i letos počítat s nějakými omezeními v dopravě.

„Mezi obcemi Lety a Čimelice bude od počátku dubna do poloviny května zavřená silnice I/19, jež kříží stávající I/4, která se stane dálnicí,“ upozornila za zhotovitele Via Salis Daniela Pedret. Kompletně hotovo bude v roce 2024.