Bažiny odsunou dokončení části dálnice D3 u Kaplice na rok 2026

Téměř dvanáctikilometrový úsek Kaplice-nádraží - Nažidla s odhadem nákladů 6,25 miliardy Kč bez DPH chce stát začít stavět příští podzim.

„Je tam trošku komplikace, ne úplně vhodné geologické prostředí, jsou tam bažiny. Děláme tam podrobné geologické průzkumy. Měli jsme obrovské problémy dostat se na pozemky, které mají být pro dálnici. Dělali jsme tam přístupové trasy, propadalo se nám to, museli jsme to sanovat,“ popsal šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Teď ŘSD dokončuje zadávací dokumentaci. Začátkem příštího roku chce vypsat výběrové řízení na firmu, která úsek postaví.

Další část D3 od Nažidel k rakouským hranicím by mohla být hotová dřív, protože je kratší a terén lepší. Bude dlouhá asi 3,5 kilometru, odhad nákladů je 1,8 miliardy korun.

„Je to de facto rozšíření stávajícího dvoupruhu na čtyřpruh a stavba jedné mimoúrovňové křižovatky Dolní Dvořiště. Myslím si, že se nám příští rok podaří získat všechny pozemky, stavební povolení, vybrat zhotovitele, na konci roku 2023 zahájit a v roce 2025 tam budeme jezdit,“ řekl Mátl.

Úsek zahrne i pět mostů, jak vyplývá z informací ŘSD. U obou zmíněných částí dálnice musí ještě silničáři vykoupit některé pozemky. Zatím se ŘSD nepovedlo domluvit s jednou firmou, která u Nažidel plánovala průmyslový areál. Silničáři teď zpracovali nový znalecký posudek, jenž nabízí lepší cenu.

„Vypadá to, že dohoda o výkupu je na cestě. Věřím, že se to podaří uzavřít ještě do konce letošního roku. Je to jeden ze zásadních pozemků, který nám v úseku Kaplice-nádraží - Nažidla chyběl,“ sdělil ředitel.

Letos v únoru začalo ŘSD stavět část dálnice D3 Třebonín - Kaplice-nádraží za 1,87 miliardy Kč bez DPH. Úsek dlouhý 8,6 kilometru chce stát zprovoznit koncem roku 2024. Stavba navazuje na budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic, který bude fungovat pravděpodobně od ledna 2025.