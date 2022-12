Po části nové dálnice D4 se řidiči svezou za rok, hotovo bude do dvou let

Zástupci zhotovitelů z Via Salis oznámili, že na konci příštího roku se řidiči projedou po prvních hotových částech dálnice D4. A do dvou let má být dokončený celý úsek na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje dlouhý 32 kilometrů.