České Budějovice chtějí očistit centrum od reklam i změti dopravních značek

Jeden velký nápis láká na extra slevy, jinde nelze přehlédnout nejvýhodnější směnný kurz, na dalším místě trčí zrezlá reklama a do toho musí chodec dávat pozor, aby nezakopli o poutač na chodníku. Takzvaného reklamního smogu je v Českých Budějovicích obrovské množství a kazí vzhled nejen historického centra, ale i míst v okolí, třeba na Pražském předměstí.

Někteří podnikatelé už sami zareagovali a snaží se prostor zbavit rušivých a nevzhledných prvků. Je to patrné třeba na Piaristickém náměstí. Teď se přidává i radnice a po vzoru Znojma nebo Plzně také vstupuje do boje.

„Máme zpracovaný podrobný manuál. Cílem je kultivovat veřejný prostor a ochránit nás od křiklavé a agresivní reklamy,“ upozornil náměstek primátora Ivo Moravec.

Jedním z prvních kroků by mělo být, že na základě tohoto dokumentu začne postupovat městská Správa domů. „Když bude například uzavírat smlouvu s novým nájemcem na nějaký nebytový prostor, už by mělo být podmínkou, že tam podnikatel nevytvoří nějaké nevhodné poutače a podobně,“ vysvětlil Moravec.

Za průkopníky v tomto ohledu označil zástupce Znojma. Tam už podobný manuál funguje několik let, což potvrdila i mluvčí tamní radnice Soňa Bystřická. „Určitě se to osvědčilo a situace se zlepšila. Letos se nám například povedlo odstranit velké nevzhledné billboardy z městských lázní,“ zmínila.

Motivací pro tamní podnikatele je, že mohou na úpravu svých poutačů a nápisů získat dotaci. A stejně tak by to chtěl i náměstek Moravec. „To už ale bude spíše na rozhodnutí budoucí politické reprezentace po podzimních volbách,“ doplnil.

Novinka se zamlouvá i šéfovi českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu Petru Pavelcovi.

„Jako občan také vnímám, že reklamní smog je problém. Stačí se projít třeba podloubím na náměstí. To přitom patří mezi ty nejcennější části Budějovic. A nejde jen o to, co vidíte, ale často musíte nějaké reklamě také uhýbat. Určitě je tedy nastavení nějakých pravidel správné,“ reagoval.

Pavelec si ale také všímá, že některá místa už se podařilo vylepšit. „Vidím to na Piaristickém náměstí, také v Panské ulici. Je znát, že majitelům tamních podniků na vzhledu záleží. Jinde je to naopak divočina, což si Budějovice nezaslouží,“ doplnil.

Zaměří se i na dopravní značky

V centru má kavárny také podnikatel Martin Pražák, který je zároveň radním města. I on vznik manuálu vítá. „Vnímám to jako první výkop k tomu, aby se daly věci do pohybu. Určitě bude důležité navázat na to motivační program, aby podnikatelé měli chuť ke změně,“ uvedl.

Následovat podle něj mají i další věci, jako třeba úprava povrchů v centru tak, aby byly také sjednocené. Narážel tím například na celkem žalostný stav vozovky v Krajinské ulici. Stejně tak by měl mít ucelenou podobu i mobiliář, tedy lavičky, koše a podobně.

Radnice nechce jít cestou sankcí a postihů, ale spíše navnadit. Jednou z možností je třeba sjednotit poutače na chodníku. Někde je nechala vyrobit samotná města a pak je podnikatelům pronajímají.

„Také pronajímáme předzahrádky a ti, kteří se budou manuálem řídit, mohou mít výhodnější podmínky. Tohle by mohla být určitá forma motivace,“ podotkl náměstek primátora Tomáš Bouzek. Manuál by měl být v nejbližších dnech také na webu Budějovic, kde se s ním mohou zájemci seznámit. A radnice se hodlá zaměřit i na další vizuální smog, kterým jsou dopravní značky.

Například se vznikem parkovacích zón jich po Budějovicích přibyly stovky. Někde by přitom nemusela mít každá značka svůj sloupek. Pohodlně by se dvě vešly na jeden. Například v Rudolfovské ulici je to vyloženě změť, takže řidič, který není místní a jede tudy poprvé, jen těžko stíhá vše sledovat.